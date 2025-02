Atletica: 18° Cross della volpe - Volpiano

A Volpiano, domenica 23 febbraio, si è tenuto il 18o Cross della Volpe. A prendere parte anche diversi valdostani di tutte le categorie sia giovanili che assolute anche con buoni posizionamenti.

Podio per Cecilia Lazzarin (2010, Atl Pont Donnas) con la 2a posizione nella gara cadette (2km). L’atleta del Pont Donnas ha corso la distanza in 08’59". Nella stessa gara Merilin Mortara (2011, Atl Sandro Calvesi) è 7a in 09’40". Al maschile Luca Beltramelli (2010, Atl Monterosa Fogu Arnad) ha corso in 12’58" la gara da 3km per la categoria cadetti finendo in 4a posizione. 14o Mattia Consol (2010, APD Pont-Saint-Martin) in 13’39" e 24o Simone Bertolin (2011, APD Pont-Saint-Martin) in 14’25".

Sulla distanza di 1,2 Km riservata alla categoria ragazzi Ian Ruffino (2012, APD Pont-Saint-Martin) è 8o in 06’19". A seguire l’11o posto di Christian Bertolin (2012, APD Pont-Saint-Martin) in 06’23" e il 26o Diego Scaramuccia (2012, APD Pont-Saint-Martin) in 07’18". Al femminile 13o posto per Aurora Mania (2012, APD Pont-Saint-Martin) in 07’32".

Nel cross allievi (5km) miglior posizione per Semmi Mortara (2009, Atl Sandro Calvesi) 17o in 19’33". Emilien Ronc (2009, Atl Pont Donnas) è 39o in 20’59" e Giacomo Suquet (2009, APD Pont Saint Martin) è 51o in 21’59". Al femminile nella gara da 4km Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl Pont Donnas) è 25a in 20’05".

Nella gara juniores (8km) Mathieu Cretier (2006, APD Pont Saint Martin) è 12ř in 32’02".

Nel cross corto uomini (3,5 km) Egidio Marquis (1943, Atl Monterosa Fogu Arnad) è 39o in 18’29".

Nel cross medio da 5,5 km per le categorie master Daniele Nicco (1983, APD Pont Saint Martin) si prende il podio con la 2a posizione in 21’39".

In gara anche le categorie esordienti. Per gli EM10 (800 m) è arrivato il 4o posto di Samuele Nicco (2015, APD Pont-Saint-Martin) in 03’35" e il 22o posto di Cedric Vuillermoz (2015, APD Pont-Saint-Martin) in 04’04. A vincere nella categoria EF8 (600m) è Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl Pont Donnas) in 03’39". Al maschile Ethan Ruffino (2016, APD Pont-Saint-Martin) si è classificato 6o in 03’32".

Classifica