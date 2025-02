Atletica: A Biella la 7a Karneval Run

Sabato 22 febbraio si è tenuta a Biella la 7a Karneval Run durante i festeggiamenti del carnevale.

Il miglior valdostano è stato Rossano Pignocchino (1976, Atl Monterosa Fogu Arand) in 18a pozione con il tempo di 17’00" (2o di categoria SM45), non troppo distante si posiziona in 22a posizione Matteo Zuncheddu (1990, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con il tempo di 17’20" e a seguire Andrea Bernabè (1998, Atl Monterosa Fogu Arand) 25o in 17’25", 31o Martino Orla- rej (1973, Atl Monterosa Fogu Arand) in 17’48" (3o tra gli SM50), 41o Vittorio Iuliano (1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 19’18", 52a Elena Gagliardi (1978, APD Pont-Saint-Martin) in 20’03" (2a di categoria SF45), 61o Giuseppe Fausto Piras (1967, Atl Cogne Aosta) in 21’14", 65o Moreno Ventrice (1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 21’28" e 105o Egidio Marquis (1943, Atl Monterosa Fogu Arand) in 25’24".

Classifica