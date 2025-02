Atletica: Cross Giovanile di Bairo - Torino

Sabato 15 febbraio si è tenuto a Bairo, nel Canavese, il Cross Giovanile di Bairo. La gara era aperta esclusivamente alle categorie giovanili dagli esordienti 5 anni alla categoria allievi. I valdostani si sono distinti con ottimi risultati in tutte le categorie.

Partendo dagli allievi sulla distanza di 2,4 km, Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) conquista il 2o posto con il tempo di 8’52", mentre Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) è 6o in 9’34". Al femminile sulla stessa distanza Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) strappa la 2a posizione in 10’50".

Tra i cadetti, nel cross da 1,8 km, podio per tutti i valdostani in gara con le 2e posizioni di Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) in 7’38" e Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Ar- nad) in 6’55". Medaglia di bronzo per Thierry Cretier (2010, APD Pont-Saint-Martin), 3o in 6’57".

Per la categoria ragazzi, sulla distanza di 1,2 km, il miglior posizionamento è di Ian Ruffino (2012, APD Pont-Saint-Martin) che si classifica 13o in 5’32", mentre Diego Scaramuccia (2012, APD Pont-Saint-Martin) termina 30o in 6’38". Tra le ragazze Aurora Mania (2012, APD Pont-Saint- Martin) chiude la sua gara in 6’31", ottenendo il 16o posto.

Per le categorie esordienti, sulla gara da 800 m per gli E10 Samuele Nicco (2015, APD Pont-Saint- Martin) chiude al 2o posto in 3’09", Cedric Vuillermoz (2015, APD Pont-Saint-Martin) termina 12o in 3’23". Tra gli E8 sulla distanza di 600, Ethan Ruffino (2016, APD Pont-Saint-Martin) è 3o in 2’16".

Classifica