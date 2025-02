Atletica: Campionati Regionali Ragazzi Indoor - Aosta

Con sabato 16 febbraio è terminata la stagione indoor 2025. Al palaindoor Marco Acerbi sono stati assegnati i titoli di campione regionale per la categoria cadetti. In gara anche gli esordienti.

Dei 10 titoli in palio, 8 sono andati all’Atletica Sandro Calvesi e 2 all’Atletica Cogne Aosta.

Sui 60 m il titolo ragazzi va a Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) che vince in 8"96, 2o posto per Gianmarco Ferrandoz (2012, Atl. Cogne Aosta) in 9"42 e 3o posto per Matteo De- bernardi (2012, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 9"66. Al femminile a vincere è Viola Jacquin (2012, Atl. Cogne Aosta) in 9"59. Il podio è completato dalla 2a posizione di Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta) che conclude in 9"63 e dal 3o posto di Aurora Fazari (2012, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 9"64.

Il titolo regionale femminile dei 60 Hs (H60) va Sara Schiavoni (2013, Atl. Sandro Calvesi) che batte la compagna di squadra Tabara Nala Diakhate (2013, Atl. Sandro Calvesi) di soli 5 cente- simi concludendo in 12"55. Diakhate 2a in 12"60. Al maschile vince Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) in 10"49, 2o Luca Micheletto (2012, Atl. Pont Donnas) in 10"76 e 3o Gianmarco Ferrandoz (2012, Atl. Cogne Aosta) 12"55.

Oltre al titolo sui 60 Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) vince anche il titolo del salto in alto con la misura di 1,46 m, 2o posto a Emanuele Luboz (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 1,34 m e 3o posto per Matteo Debernardi (2012, Atl. Cogne Aosta) con 1,25 m. Al femminile è Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi) a prendersi il titolo con 1,25 m.

Tabara Nala Diakhate (2013, Atl. Sandro Calvesi) vince il titolo sul salto in lungo con la misura di 4,07 m, argento per Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta) con 3,67 m e bronzo per Charlene Cuaz (2012, Atl. Sandro Calvesi) che salta a 3,61 m. Al maschile il titolo va ad Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 4,33 m, 2o posto per Luca Micheletto (2012, Atl. Pont Donnas) con la misura di 3,68 m e 3o posto per Attilio Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) con 3,66 m.

Il titolo del getto del peso (2Kg) va ad Emanuele Luboz (2012, Atl. Sandro Calvesi) che lancia a 7,88 m, 2o posto per Attilio Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) con 7,67 m e 3o posto per Ric- cardo Hyeon Tomasino (2013, Atl. Pont Donnas) con 7,54 m. Il titolo ragazze è stato assegnato a Viola Jacquin (2012, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 7,92 che con quello dei 60 m fa anche lei doppietta come Chapellu e Fiocchini. 2o posto per Elisabetta Zoja (2012, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 7,41 m e 3o posto per Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi) con la misura di 6,22 m.

Anche gli esordienti delle categorie 10, 8, 5 anni hanno avuto spazio in pista con le gare dei 50 m, 50 Hs, 40 Hs.

Sui 50 m, categoria E10, è Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) a vincere in 8"33, 2a Anna Shpyliuk (2014, Atl. Cogne Aosta) in 8"61 e 3a Sigrid Blanc (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 9"02. Al maschile è Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) a vincere in 8"11, 2o Ma-

nuel Atzei (2014, Atl. Pont Donnas) in 8"26 e 3o Alexis Quey (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 8"48.

Sui 50 Hs è sempre Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) a vincere in 10"68, 2a Chloe Viola (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 11"05 e 3a Anna Shpyliuk (2014, Atl. Cogne Aosta) in 11"15. Tra i maschi la vittoria è di Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 9"88, argento per Alexis Quey (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 9"89 e 3o per Alessio Clerin (2014, Atl. Pont Donnas) in 10"17.

Sui 50 m E8 è Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) a imporsi con il tempo di 8"53, seguita da Elodie Bieller (2016, Atl. Sandro Calvesi) in 9"46 e Chloe Impieri (2016, Atl. Sandro Calvesi) in 9"57. Tra i maschi, la vittoria va a Pietro Madeddu (2016, Atl. Sandro Calvesi) in 8"95, davanti a Tommaso Valerioti (2016, Atl. Cogne Aosta) con 9"27 e Maxime Quey (2017, Atl. Sandro Calvesi) con 9"43.

Nei 40 m Hs, Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) si conferma al primo posto con 8"25, seguita da Ersilia Rassat (2017, Atl. Sandro Calvesi) in 9"13 e Gigliola Serra (2017, Atl. Cogne Aosta) in 9"81. Tra i maschi, vittoria per Pietro Madeddu (2016, Atl. Sandro Calvesi) con 8"56, secondo posto per Mathieu Cuaz (2017, Atl. Sandro Calvesi) in 9"13 e terza piazza per Tommaso Valerioti (2016, Atl. Cogne Aosta) in 9"47.

Nella categoria 5 anni, sui 50 metri piani, il più veloce è Gioele Lucente (2018, Atl. Pont Donnas) con 10"73, seguito da Nigel Feder (2017, Atl. Cogne Aosta) in 11"17 e Martin Roveyaz (2018, Atl. Cogne Aosta) in 11"62. Sui 40 Hs successo per Gioele Lucente (2018, Atl. Pont Donnas) in 10"29, seguito da Martin Roveyaz (2018, Atl. Cogne Aosta) con 11"57. Tra le femmine, il miglior tempo è di Flavia Pizzato (2018, Atl. Sandro Calvesi), che chiude in 10"73.

Classifica