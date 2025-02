Campionato regionale di lanci invernali assoluti e di categoria - Alessandria

Domenica pomeriggio, al campo di atletica di Alessandria, si sono svolti i Campionati Regionali di lanci invernali assoluti e di categoria. La prima a scendere in pedana per il lancio del martello (4 kg) è stata Giulia Aresca che, dopo due weekend a Livorno passati a inseguire la misura sotto la pioggia, è riuscita finalmente a riscattarsi.

Oltre a conquistare il titolo regionale assoluto, ha migliorato subito al primo lancio il suo primato personale, che resisteva dal 2022: da 43m42 lo porta a 44m63. Ha poi continuato con ottimi lanci, ma purtroppo solo uno è risultato valido, il terzo, a 43m74, comunque superiore al suo precedente PB. Gli altri tentativi sono stati annullati perché, nel gesto di lancio, ha sfiorato la gabbia, deviando così il martello. La misura finale di 44m63 metri la colloca al 3° posto assoluto della gara, tra le atlete piemontesi, e a soli 55cm dal record regionale di Nicole Rat (Atletica Pont Donnas), che resiste dal 2015.

Nella gara del lancio del martello (4 kg) per la categoria Allieve, il titolo valdostano va a Yasmine Lucianò, che con un miglioramento di quasi un metro rispetto al suo precedente primato (34m85) chiude con la misura di 35m70, ottenuta al quinto tentativo dopo una serie di lanci in progressione. Yasmine si classifica 79 nella gara con le atlete piemontesi. Medaglia d’argento per Eleonora Zoja con 31m28: anche lei disputa una gara in crescendo e si piazza 139 nella classifica generale.