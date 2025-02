Campionati regionali ragazzi m/f – Palaindoor Aosta

Sabato pomeriggio 15 febbraio, al Palaindoor di Aosta si è disputata l’ultima gara regionale indoor, che ha visto assegnare i titoli di Campione Regionale per le categorie Ragazzi e Ragazze, ma anche diverse gare per le categorie Esordienti.

Tra le Ragazze, sono salite sul podio Viola Jacquin, che ha conquistato il primo posto nei 60m con un tempo di 9”59, e ha vinto anche nel Peso 2kg con un lancio a 7m92.

Giorgia Cuaz si è distinta con un secondo posto nei 60m (9”63) e nel lungo, dove ha ottenuto il secondo posto con 3m67.

Aurora Fazari ha completato il podio nei 60m con un fantastico terzo posto (9”64) e si è piazzata al quinto posto nel lungo con 3m42.

Nel Peso 2kg, Elisabetta Zoja ha raggiunto il secondo posto con un lancio a 7m41.

Tra i Ragazzi, Gianmarco Ferrandoz ha ottenuto il secondo posto nei 60m piani con il tempo di 9”42 e medaglia di bronzo nei 60hs con 12”55, mentre Matteo Debernardi, è salito sul terzo gradino del podio sia nei 60m con il tempo di 9”66 che nel salto in alto con 1m25.

La giornata ha visto anche la partecipazione dei piccoli delle categorie esordienti, che non erano in gara per i titoli regionali ma hanno comunque ottenuto ottimi risultati: Anna Shpyliuk è salita sul podio nei 50m con 8"61 (29) e nei 50hs con il terzo posto (11”15) e Tommaso Valerioti 9”27 ha ottenuto un buon terzo posto nei 50m con 9”27.

Di seguito tutti i risultati:

RISULTATI COMPLETI:

https://www.fidal.it/risultati/2025/REG37607/Index.htm