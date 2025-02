Atletica: Campionati Italiani Allievi Indoor - Ancona

L'8 e 9 febbraio si sono tenuti ad Ancona i campionati italiani indoor volti ad assegnare i titoli tricolori alle categorie allievi e allieve.

Doppio impegno alla prima esperienza ad un campionato italiano per Carlotta Giovanetto (2009, Atl Pont Donnas), allenata da Cristina Ratto, che ha corso sia nella prima giornata sui 400 m, sia nella seconda sui 60Hs. Al sabato Giovanetto si è presenta in partenza dei 400 m nella prima batteria. Dopo una bella lotta con Rebecca Barattieri (2008, Pro Sesto Atl. Cernusco) conclude il doppio giro di pista in 3a posizione con il crono di 59"63, sua seconda miglior prestazione indoor sulla distanza, tempo che però non le basta per accedere alla finale a sei posizionandola al 7o posto, prima delle escluse. Nonostante questo, dalla distanza torna a casa con la medaglia del 7o posto ai campionati italiani (premiate le prime otto). La domenica invece è stato tempo dei 60Hs. La domenica Giovanetto è scesa in pista sui 60 Hs. Inserita in una batteria insidiosa, che vede al via anche Alessia Succo (Atl. Settimese), già primatista italiana di categoria e nel pomeriggio anche primatista mondiale U18 con 8"07 ottenuto in finale, comunque si difende e conclude la gara in 9"34 ottenendo nella classifica generale la 51a posizione.

Sulla sua esperienza Giovanetto racconta: "Per i 400 sono abbastanza soddisfatta del risultato, anche perché era solo la mia seconda gara sulla distanza, e nonostante un contatto il tempo non è stato male. Sicuramente la gestione di tutta la distanza è da migliorare I 60hs nonostante averli provati spesso si vede che non è la mia specialità perché la partenza non fa per me e nemmeno la distanza in mezzo perché li balzo abbastanza"

Cristina Ratto, allenatrice di Carlotta Giovanetto, commenta: "Carlotta torna a casa con tanta esperienza in più. Sui 400 dove è rimasta di poco fuori dalla finale deve ancora trovare il giusto equilibrio e la corretta distribuzione. era solo il suo secondo 400 per cui va bene. a Padova era partita troppo piano, qui troppo veloce. Per quanto riguarda i 60hs invece c’è parecchio lavoro da fare ancora non ha digerito bene la nuova distanza tra gli ostacoli. Ora per le outdoor ci focalizze- remo principalmente sui 400 e 400h ma gareggerà anche sui 100hs e chissà magari anche una prova multipla, vedremo..."

Nella stessa gara e anche lei alla prima esperienza in un contesto del genere anche Serena Molinari (2008, Atl Cogne Aosta), ma nella 6a batteria. Molinari si presentava in partenza con un accredito di 9"45 ottenuto ad Aosta durante i campionati regionali Allievi il 26/01. Ad accompagnarla il direttore tecnico delle Cogne Aosta Emiliano Vuillermoz. La portacolori della Cogne fa una gara regolare chiudendo in 7a posizione nella batteria e in 72a nella classifica generale con il crono di 9"71.

Serena Molinari racconta: È stata una bellissima esperienza, non avrei mai immaginato di poter partecipare ai campionati italiani. L’obiettivo era quello di scendere ancora sotto il personale, ma per essere una delle mie prime gare sugli ostacoli sono molto contenta di essere arrivata fino a qui. Ho finito questa gara con tanta voglia di migliorarmi e di prepararmi al meglio per le gare outdoor."

Emiliano Vuillermoz commenta: Era la prima esperienza per Serena ad un campionato italiano, dopo aver iniziato a fare atletica meno di un anno fa. È riuscita a gestire la tensione del primo appuntamento improntate benissimo, facendo una bella partenza e un buonissimo primo ostacolo. Sulla seconda barriera ci è stato un contatto con l ’atleta nella corsia a fianco che le ha fatto perdere l ’assetto e il tempo finale non è quello che speravamo. Tuttavia, è stata un ’esperienza molto positiva in vista della stagione outdoor."

Sempre sui 60 Hs anche il portacolori dell’Atl Sandro Calvesi Jacopo China Bino (2008, Atl Sandro Calvesi) allenato da Maria Barbalace. China Bino si era qualificato per i campionati in occasione del campionato regionale allievi tenutosi ad Aosta dove aveva ottenuto il minimo con il tempo di con un accredito di 8"79. Inserito nella 7a batteria ha concluso la gara eguagliando il suo miglior crono (8"79) ottenendo così la 54a posizione nella classifica generale.

China Bino commenta: "Sono soddisfatto della bella esperienza passata con la mia allenatrice e i compagni del Pont Donnas. Anche se il risultato non soddisfa a pieno le mie aspettative sono con- tento di aver confermato il personale e sono pronto ad impegnarmi per dare nella stagione outdoor"

La sua allenatrice Maria Barbalace sulla prestazione commenta: "Sono contenta di Jacopo. Ha confermato comunque il suo primato stagionale, che aveva fatto all’ultima indoor ad Aosta. avrebbe potuto migliorare sicuramente qualcosa in più perché non ha corso proprio benissimo, ma è un buon punto di partenza per prepara i 110 ostacoli outdoor."



Al sabato anche Matilde Abelli (2008, Atl Cogne Aosta) si è presentata sui blocchi di partenza per i 60m con un accredito di 7"77, che la collocava al 15a posto tra le 68 iscritte alla gara dei 60 metri. Abelli è allenata da Maurizio Pascale in collaborazione con Luca Chirio e Marco Menchini. Per lei però tanta sfortuna: dopo la squalifica di Agata Sassi per falsa partenza, anche per Abelli arriva la falsa concludendo così questo campionato italiano.

Il suo tecnico Maurizio Pascale dice: "In questo periodo a causa di temperature, clima e qualche difficoltà iniziale nell’usufruire delle strutture in modo ottimale, abbiamo accantonato per un po’ la preparazione dei 400 per concentrarci di più sulle distanze più corte tra cui i 60. Ai campionati italiani non puntavamo a prendere il titolo, ma a spezzare un po’ la preparazione e a dimostrare una prestazione di alto livello anche sulla distanza più corta dello sprint, purtroppo la squalifica per falsa partenza è stata un duro colpo da digerire e ci sarà molto da lavorare su quest’aspetto, ma ci rifaremo su 200 e 400 in primavera. Chiusa la parentesi delle indoor adesso torneremo a preparare il giro di pista."

Classifica