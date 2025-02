Atletica: Campionati Regionali Master, Cadetti, Ragazzi di cross + campionato regionale di cross Corto - Saint Cristophe

Domenica 9 febbraio si è svolto il campionato regionale di cross master, cadetti e ragazzi e di cross corto assoluto. Nuovo scenario per il cross valdostano che dopo diverse edizioni, compresa quella di quest’anno per i CDS, svolte nell’ Area verde Abbé Henry si sposta nei prati di Saint-Cristophe nei pressi del campo di atletica.

Partendo dal cross corto maschile, il titolo va ad Alessandro Saravalle (1996, Atl Sandro Calve- si) che finisce i due giri da 1,5 km l’uno in 10’06"5. Al femminile vince Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl Pont Donnas) in 13’09"6, 2o posto per Sara D’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso)

in 13’09"7 e a completare il podio è Estelle Diemoz (2008, APD Pont-Saint-Martin) 3a in 13’12"0.

Passando ai cross master il titolo al maschile il titolo SM35 va a Patrick Ugonino (1988, APD Pont-Saint-Martin) che conclude in 23’12"7. Per la categoria SM40 vittoria per Mikael Mongio- vetto (1984, Atl Pont Donnas) in 20’50"4. Mongiovetto è il migliore dei valdostani arrivando 3o nella classifica generale della gara dietro solo al duo del parco alpi apuane Jean Pierre Vallet (2002), 1o in 19’40"6, e Loic Proment (2004), 2o in 20’16"4. Il 2o posto per gli SM45 va a Ros- sano Pignocchino (Atl Monterosa Fogu Arnad) in 24’18"7. Alessandro Benati (1980, Atl Cogne Aosta) si laurea campione regionale SM45 in 21’37"4. 2o posto per Alessandro Mosquet (1979, Atl. Cogne Aosta) in 22’11"4 e 3o posto per Alfonso Bracco (1978, APD Pont-Saint-Martin) in 23’38"4. Per gli SM50 il campione regionale è Giuseppe D’Aprile (1974, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 23’39"4, 2o posto per Diego Merivot (1973, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 24’07"6 e 3o posto per Fabrizio Cuaz (1975, Atl Sandro Calvesi) in 24’18"2. Mauro Vierin (1969, Polispor- tiva Sant’Orso Aosta) si prende il titolo SM55 in 24’47"5. Il podio si completa con Savino Quendoz (1968, Polisportiva Sant’Orso Aosta) 2o in 25’13"0 e Vittorio Iuliano (1969, Polisportiva Sant’Or- so Aosta) 3o in 26’07"0. Il cross da 4km ha decretato la vittoria nella categoria SM60 di Marco Buvet (1963, APD Pont-Saint-Martin) in 16’36"3, 2o posto per Massimo Henry (1963, Polispor- tiva Sant’Orso Aosta) in 17’18"6 e 3o posto per Vittorio Cattaneo (1965, Atl Monterosa Fogu Arnad) in 17’23"7. Nella categoria SM65 è Pier Luigi De Matteis (1958, Polisportiva Sant’Orso Aosta) a vincere il titolo in 18’09"4, seguito da Angelo Nicco (1956, Atl Monterosa Fogu Arnad) 2o in 18’48"2 e dal 3o Oscar Stoppa (1958, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 22’50"0. Giovan- ni Loro (1951, Atl Monterosa Fogu Arnad) è il campione regionale della categoria SM70 in 19’30"5.

Il cross da 4km femminile ha decretato le campionesse regionali delle categorie SF35-55. Rodica Sorici (1986, I Grifoni - Rapp. GDF) si laurea campionessa regionale SM35 in 15’50"8, ottenendo, anche, il 2o posto nella classifica generale solo dietro al Laura Segor (2003, CUS Pro Patria Milano) che vince in 15’07"02. 2a posizione nelle SF35 per Valeria Poli (1989, APD Pont-Saint-Martin) in 16’29"1 e 3a Elisa Arvat (1988, APD Pont-Saint-Martin) in 16’43"4. Catherine Bertone (1972, Atl Sandro Calvesi) vince il titolo nella categoria SF50 in 16’01"0. 2o posto per Roberta Cuneaz (1972, Atl Sandro Calvesi) in 17’24"8. Nel cross da 3km vince per la categoria SF65 Amalia Maria Colabello (1956, APD Pont-Saint-Martin) in 19’09"3 e per la categoria SF75 Flora Zampa (1950, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 21’23"7.

Il cross maschile da 3km ha decretato i campioni regionali della categoria Cadetti. Christophe Vierin (2010, Atl Sandro Calvesi) si laurea campione regionale con il tempo di 10’10"7, precedendo il compagno di squadra Tobia Boldrini (2010, Atl Sandro Calvesi) che chiude in 10’21"7. Sul 3o gradino del podio sale Armin Blanc (2010, Atl Sandro Calvesi) con 10’59"8. Nel cross da 2km la gara è dominata dall’inizio alla fine da Cecilia Lazzarin (2010, Atl Pont Donnas) che si aggiudica il titolo con il tempo di 7’53"4. Alle sue spalle, 2a posizione Magali Cuneaz (2010, Atl Sandro Calvesi) in 8’15"7. Merilin Mortara (2011, Atl Sandro Calvesi) è 3a in 8’31"1.

Alexis Chapellu (2012, Atl Sandro Calvesi) vince il titolo ragazzi nel cross da 1km con il tem- po di 3’30"9. 2o posto per Paolo Bosonin (2013, Atl Pont Donnas) che chiude in 3’31"6 e 3o posto per Andrea Fiocchini (2012, Atl Sandro Calvesi) con il tempo di 3’32"7. Al femminile sulla stessa distanza il titolo va ad Elsa Van Houten (2013, Atl Pont Donnas) che vince con il tempo di 3’45"4, precedendo Tabara Nala Diakhate (2013, Atl Sandro Calvesi), 2a classifica- ta in 3’49"5. Afina Solovyova (2013, Atl Sandro Calvesi) completa il podio concludendo in 3’52"7.

Gare anche per le categorie esoridenti. Il cross da 500 metri per la categoria esordienti 10 anni ha visto la vittoria di Aaron Bottel (2014, Atl Sandro Calvesi) in 1’47"5, 2o posto per Alexis Quey (2014, Atl Sandro Calvesi) in 1’48"8 e 3o Ismael Vallet (2015, Atl Sandro Calvesi) che termina la gara in 1’50"2. Al femminile la vittoria va ad Alice Jacquemin (2015, Atl Sandro Calvesi) in 1’48"1. 2a posizione per Iris Van Houten (2015, Atl Pont Donnas) in 1’52"7 e 3a Maelie Dunoyer (2015, Atl Sandro Calvesi) in 1’54"6. Le categorie 5 e 8 anni si sono sfidate sulla distanza di 400 m. A vincere è Noah Mongiovetto (2016, Atl Pont Donnas) che si aggiudica il 1o posto in 1’34"3. 2a posizione per Ethan Ruffino (2016, APD Pont-Saint-Martin) in 1’36"1 e 3o Filippo Orlandi (2017, Atl Sandro Calvesi) in 1’37"2. Al femminile a vincere è Magatte Lidia Diouf (2017, Atl Sandro Calvesi) che si impone con 1’53"9, 2a Ersilia Rassat (2017, Atl Sandro Calvesi) in 1’54"9 e 3a Celine Dunoyer (2017, Atl Sandro Calvesi) in 2’01"7. Nella categoria 5 anni maschile a vincere è Lore Augimeri Squillaci (2018, Atl Cogne Aosta) in 2’02"6, 2o posto per Alexander Duc (2018, Atl Sandro Calvesi) in 2’09"5.

Classifica