Fondo: Grande entusiasmo per gli oltre 170 della Mini Coop

Entusiasmo alle stelle a Cogne per gli oltre 170 bambini che ieri pomeriggio si sono ritrovati allo snowpark della Pila Spa per partecipare alla Mini Coop, l’evento giovanile abbinato alla Coppa del Mondo voluto da Coop, vicina all’élite dello sci di fondo, ma anche ai più piccoli.

Sci di fondo ai piedi, un percorso gimkana per misurare le abilità di ciascuno, ma soprattutto tanto divertimento senza l’ansia del risultato. Al termine della prova medaglia, merenda e pettorale per tutti, in attesa della Mini MarciaGranParadiso, in programma sabato 8 febbraio. Con un giorno di anticipo rispetto alla tradizionale granfondo internazionale.