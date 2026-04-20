Storico trionfo dello Sci Club Aosta al Memorial Fosson

Il Memorial Fosson per la prima volta in sedici edizioni è di uno sci club valdostano. Dopo gli anni di Lecco, Sestriere, SeiserAlm e del dominio di Equipe Limone e Gardena, ad aggiudicarsi il Challenge a squadre - dal 2022 Criterium italiano per i Children, è stato lo sci club Aosta.



Un grande centro per la società che ha ideato il format nel ricordo di Pietro Fosson, scomparso prematuramente nell’agosto del 2005. Sono

stati tre giorni di sfide serrate tra i padroni di casa e i corregionali del Crammont Mont Blanc, che anche questa volta si sono presentati sulle

piste d Pila con una formazione competitiva, salendo sul podio della gara a squadre iniziata sabato.



Lo sci club Aosta ha vinto con 11.195 punti, davanti appunto al Crammont ancora una volta a medaglia. La società della Valdigne ha totalizzato 11.071 punti, recuperando gran parte dello svantaggio proprio questa mattina. Terza posizione e medaglia di bronzo per il Radici Group, capace di conquistare 10.662 punti. Il titolo under 16 è andato allo sci club Aosta, quello under 14 al Courmayeur Monte Bianco.



Le migliori 20 squadre al termine della seconda giornata di gare hanno partecipato alla big final, uno slalom in due manche valido per

assegnare gli ultimi punti. Settore femminile da una parte, quello maschile di fianco.



Nelle Ragazze, davanti a tutte sempre Sveva Dattoli del Falconeri Ski Team (1.35.05) con 55/100 su Maelie Nicco del Val d’Ayas e 1”15 su Asia Joyeusaz del Club de Ski di Valtournenche. Nella prova Allieve, Eva Balduzzi del Radici Group ha chiuso in 1.32.06, facendo il vuoto alle sue spalle. Giulia Iglina del Claviere ha terminato seconda a 2”51, Maya Moras del Club de Ski di Valtournenche terza a 3”54.



Nei Ragazzi primo posto per Gregorio Buffatti del Fassactive (1.34.06) che ha rifilato 1”10 a Simone Mochet (Courmayeur) e Mattia Pedoja

Mason (Crammont), entrambi secondi con lo stesso tempo. Tra gli Allievi, Giovanni Ceccarelli del Fassactive è stato ancora una volta il più

veloce; ha chiuso in 1.29.94, con 52/100 di vantaggio su Felix Baldi del Sestriere e 2”96 su Colin Bendotti del Radici Group.



Sulla pista Renato Rosa si è disputato il gigante che ha coinvolto gli atleti delle squadre fuori dalle prime venti posizioni del Challenge.

Nelle Ragazze vittoria di Amneris Marsaglia del Borno (1’09”38), davanti a Clotilde Arfino del Varallo (1.09.72) e Lavinia Valentini del Bardonecchia (1.10.73). La gara maschile è andata a Giacomo Gaffuri del Val Palot (1.07.32) su Joshua Zigatti del Borno (1.07.79) e Denis

Mondoni del Crocedomini (1.08.16).



Nelle Allieve podio individuale per Angelica Platinetti del Bardonecchia (1.06.52), Laura Fontana del Valchisone (1.06.94) e Mia Tubini del Val Palot (1.06.97). Al maschile primo posto per Alessandro Borrelli del Bardonecchia (1.07.03), davanti a Giovanni Anselmi del Val Palot

(1.07.63) e a Didier Modafferi del Torgnon (1.08.19).



classifica

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