SkiAlp’Xperience 2026: il successo della montagna “senza cronometro”

SkiAlp’Xperience 6° edizione giunge alla conclusione e si conferma come uno degli eventi di scialpinismo più diffusi e conosciuti a livello nazionale, dal 10/01/2026 al 18/04/2026 in 10 località della Valle d’Aosta e nella Valle Maira in Piemonte. Un progetto che va oltre la semplice pratica sportiva, la Montagna è posta al centro e viene valorizzata con un approccio gentile, rispettoso, responsabile e senza competizione.

“Oltre il tempo e oltre la gara”, SkiAlp’Xperience ha dato vita ad una comunità dove il valore un’escursione si misura in sorrisi e non in minuti, dove lo scialpinismo non è una sfida ma un modo di ritrovarsi.

Tutti i partecipanti hanno avuto modo di percorrere gli itinerari scelti, chi uno e chi tutti, senza vincoli di classifica, date e cancelli orari…solo la gioia di muoversi in un ambiente naturale unico e spettacolare.

D’altronde lo Sport può essere definito in vari modi, ma la sua accezione più completa è forse quella delineata dal Consiglio d’Europa a Rodi nel 1992: “Qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.”. I partecipanti sono stati protagonisti “liberi” nel condividere le loro esperienze sui social, oltre 200mila le visualizzazioni dei post su Instagram e Facebook, tantissime le visite alla gallery e al sito internet www.skialpxperience.it il tutto con il supporto digitale dell’app NIVA®. Durante la stagione, SkiAlp’Xperience è stato ospite dello SkimoFestival di Santa Caterina Valfurva e del Terres Monviso Outdoor Festival di Saluzzo (CN) dove è stato presentato ad un ampio e attento pubblico composto da appassionati ed istituzioni.

Domenica 12 aprile presso la Vinosteria Antirouille di Aymavilles, gli organizzatori hanno festeggiato e condiviso tanti racconti con i partecipanti presenti, con la consueta lotteria sono stati distribuiti premi a tutti.

Grazie a tutte le Amministrazioni Comunali, ai Consorzi, alle Pro-loco, a tutti gli sponsor che credono in questo progetto unico ed emozionante e a tutti gli amici di SkiAlp’Xperience.