Sci Club Aosta al comando del Memorial Fosson

Sci club valdostani grandi protagonisti nell’edizione 2026 del Memorial Fosson, il Criterium italiano a squadre di sci alpino per le categorie Ragazzi e Allievi. Dopo la seconda giornata di gare, lo Sci Club Aosta è al comando del Challenge con 7.723 punti, davanti al Crammont (7.105) – primo questa mattina – e al Radici Group (7.082). Lo scorso anno a vincere erano stati gli altoatesini del Gardena, quest’anno assenti. Oggi, sulle piste di Pila, si sono disputate le due gare di slalom Allievi e il gigante Allievi.

Nel gigante Ragazze, disputato in manche unica, davanti a tutte si è piazzata nuovamente Sveva Dattoli del Falconeri Ski Team, al traguardo in 1’03”79. Ha preceduto Asia Joyeusaz del Club de Ski Valtournenche (1’04”83) e Martina Sapia dell’Aosta (1’04”88). Nella prova maschile, miglior tempo per Mattia Telesforo dello Sci Club 18 di Cortina, all’arrivo in 1’04”69; alle sue spalle Edoardo Garziera dello Sporting Campiglio, staccato di 17/100, e Simone Mochet del Courmayeur a 22/100.

Sulla pista Leissé si sono disputate due manche di slalom Allievi, valide come due gare. Nel primo confronto di giornata, miglior tempo per Laura Fontana del Valchisone, che ha affrontato i 51 cambi di direzione in 41”52; alle sue spalle due atlete delle Alpi Centrali: Eva Balduzzi del Radici Group (42”23) e Mia Tubini del Val Palot (42”42). In campo maschile, primo tempo nuovamente per Giovanni Ceccarelli del Fassactive, all’arrivo in 46”09. Seconda posizione per Umberto Chiapello (Crammont) in 46”29 e terza per Colin Bendotti (Radici Group) in 46”33.

Nella replica, su un nuovo tracciato trattato con il sale, le tre atlete protagoniste della prima manche si sono riconfermate, pur partendo nelle retrovie. Questa volta miglior crono per Mia Tubini in 50”23, con 3/100 di vantaggio su Laura Fontana e 4/100 su Eva Balduzzi. In ambito maschile, i primi tre tempi sono stati fatti registrare da Carlo Migliardi del Valchisone (50”77), Riccardo Droghi dell’Aosta (50”87) e Umberto Chiozza del Club de Ski Valtournenche (50”96).

Domani la giornata conclusiva della sedicesima edizione del Memorial Fosson. Le migliori 20 squadre parteciperanno alla big final di slalom (due manche, una gara) sulla pista Leissé; tutti gli altri atleti saranno impegnati in un gigante con classifica individuale sulla Renato Rosa. Subito dopo, le premiazioni del Criterium Italiano a squadre al villaggio allestito ai piedi della pista di slalom.