Valanga rossonera in Nazionale: approvate le squadre FISI per la stagione 2026/2027

C’è tanta Valle d’Aosta nelle squadre italiane degli sport invernali per la stagione agonistica 2026/2027, formazioni ratificate venerdì 29 maggio dal presidente Fisi, Flavio Roda.

Oltre alle riconferme rispetto all’anno olimpico, anche nuovi innesti in pianta stabile nelle formazioni di Coppa del Mondo, su tutte le entrate nella squadra del Fondo di Virginia Cena e Nadine Laurent. Ma non solo.

Sci alpino. Al femminile nella squadra Elite le ovvie riconferme di Federica Brignone (Cs Carabinieri) e Marta Bassino (Cse), accompagnate dagli allenatori Davide Brignone (Sc Crammont MB) e Thierry Marguerettaz (Cse). Nel gruppo ‘velocità’ Elena Curtoni (Cse), gli skiman Guglielmo Favre (Sc Val d’Ayas) e Lorenzo Bronzing (Sc Aosta). Nelle ‘prove tecniche’ troviamo Giorgia Collomb (Cs Carabinieri) e, per il Centro sportivo Esercito Lara Della Mea e Alice Pazzaglia. In Coppa Europa, prove veloci, Camilla Vanni (Cse) e l’allenatore capo Giuseppe Butelli (Sc Aosta). Nel team delle prove tecniche ci sono Tatum Bieler e Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) nonostante quest’ultima abbia il posto fisso in Coppa del Mondo, e Francesca Carolli (Cse); nei tecnici, Lorenzo Moschini (Cse). Al maschile, discipline veloci, confermati Benjamin Alliod e Guglielmo Bosca (Cse) e Nicolò Molteni, sempre dell’Esercito.

Negli allenatori troviamo Henri Battilani e Christian Corradino (Cse); nelle discipline tecniche Simon Talacci (Cse). In Coppa Europa di velocità, Pietro Broglio (Cse) e il tecnico Matteo Marsaglia (Cse) e, nelle prove tecniche, Lorenzo Gerosa e Corrado Barbera (Cse).

Fondo. Nella squadra femminile di Coppa del Mondo c’è un terzetto valdostano formato da Federica Cassol (Cse), Nadine Laurent (Fiamme Oro) e Virginia Cena (Fiamme Gialle) e, nell’organico tecnico gli allenatori della squadra ‘A’ Francesca Baudin (Fiamme Gialle) e Andrea Restano (Sc Drink), gli skiman Marco Brocard (Sc Drink), François Ronc Cella (Cse), Claudio Consagra (Cse) e Perry Olsson (Sc Fallère). Negli Aggregati nella squadra ‘A’ Giacomo Petrini (Cse) e l’allenatore responsabile Fabio Pasini (Cse). Nelle Under 23 Marit Folie e Aksel Artusi (Cse); negli Juniores Claire Frutaz e Giacomo Barale (Cse) e nelle atlete di interesse nazionale Martina Bisson (Cse).

Biathlon. Nelle team ‘A’ Michela Carrara, Martina Trabucchi, Didier Bionaz e Nicola Romanin (Cse); nella ‘B’ Nicolò Bétemps (Fiamme Oro), Samuela Comola e Ilaria Scattolo (Cse); negli Juniores Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle) e Manuel Contoz (Cs Carabinieri); negli atleti d’interesse nazionale Walter Landry (Sc Bionaz Oyace), Luna Forneris e Magalì Miraglio Mellano (Cse). Lo staff tecnico comprende gli allenatori Edoardo Mezzaro (Sc Bionaz Oyace), Fabio Cianciana e Daniele Piller Roner (Cse), il responsabile dei materiali Christian Favre (Sc Bionaz Oyace) e i tecnici dei materiali Mattia Nicase (Sc Bionaz Oyace) e Rayan Chapellu (Sc Amis de Verrayes). Nello staff dei tecnici del settore giovanile il coordinatore Fabrizio Curtaz (Fiamme Oro), l’allenatore Dominik Windisch (Cse) e il responsabile delle gare nazionali Sara Cesco Fabbro (Cse).

Snowboard. Squadra ‘A’ di Coppa del Mondo che comprende Lisa Francesia Boirai, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Niccolò Colturi, Filippo Ferrari (Cse) e la ‘new entry’ Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB). Nel ‘Team B’, Martina e Federico Casi (Sc Crammont MB), accompagnati nella nuova stagione dagli allenatori Luca Pozzolini (Sc Courmayeur MB), Riccardo Bagliani (Sc Drink) e Stefano Pozzolini (Cse) e dagli skiman Sergio Bonaldi e Daniele Compagnoni (Cse). Nel Free snow – Slope style – in squadra ‘A’ Leo Framarin e Ian Matteoli (Cse), il mental coach e psicologo Roberto Greco (Aosta Snowboard club) e il fisioterapista Marco Donzelli (Aosta Snowboard club).

Nelle altre discipline, la squadra azzurra dello Skicross è ancora guidata dal direttore tecnico e allenatore Bartolomeo Pala (Snow Team Courmayeur) coadiuvato dall’allenatore della squadra Elite Siegmar Klotz (Cse), dal preparatore atletico Andrea Tuti e dai fisioterapisti Bianca Parise e Alessandro Ghitalla (Snow Team Courmayeur)