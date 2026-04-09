Tricolori Children a Pila: Seletto e Fontana regnano tra i pali stretti, Fosson e Telesforo volano in SuperG

Seconda giornata di gare a Pila, per i Campionati Italiani Children di sci alpino. E seconda giornata di grande caldo nella località valdostana, dove comunque le piste hanno retto alla perfezione il passaggio degli oltre 420 concorrenti presenti. Oggi slalom Allievi e superG Ragazzi, con quattro titoli in palio.



Doppietta del Comitato Alpi Occidentali nello slalom femminile disputato sulla pista La Nouva. A trionfare è stata Laura Fontana del Valchisone (1’34”26) che ha preceduto di soli 12/100 la neo campionessa italiana di gigante, Benedetta Rosa Ranieri del Limone. Entrambe hanno recuperato una posizione nella seconda manche, dopo l’errore di Maria Casaccia (Mera) che dalla leadership provvisoria è scivolata al sesto posto. È così svanita la tripletta AOC e ad approfittarne è stata Eva Balduzzi del Radici Group, bronzo a 85/100 dalla vetta.



In campo maschile è subito arrivato il riscatto di Pietro Seletto (1’25”95), uscito nel gigante di apertura. Il valdostano, figlio dell’ex discesista azzurro Erik, questa volta non ha sbagliato ed è andato a segno. Oro in slalom, dopo un’altra sfida sul filo dei centesimi con Giovanni Ceccarelli del Fassactive, miglior tempo nella seconda frazione ma rimasto alle spalle del portacolori degli Azzurri del Cervino per soli 6/100. Il bronzo è andato a Felix Baldi del Sestriere, a 35/100 dalla vetta e secondo a metà gara.



Sulla pista Bellevue, spesso teatro di gare Fis e del Gran Premio Italia, sono stati assegnati i primi titoli Ragazzi. Questa mattina tutti in pista per il superG, dopo il training ufficiale di ieri. A vincere sono stati Estelle Fosson e Mattia Telesforo.



Nella gara femminile, la portacolori dello sci club Aosta ha giocato sulla pista di casa e dominato la prova tricolore, affrontando al meglio

anche i passaggi più insidiosi sui dossi. Ha chiuso in 1’05”79 e preceduto di 87/100 Sofia Lanz dello sci club Jochtal, mentre la medaglia di bronzo è andata ad Asia Martinazzoli del Pontedilegno, staccata di 1”12.



Distacchi più risicati in ambito maschile, dove Telesforo - atleta del 18 di Cortina - ha vinto in 1’05”49 con 27/100 di vantaggio su Luca

Ioan Cotaba dello Ski Club Pila, anche lui in gara sulle piste dove si allena abitualmente. Terza posizione per Pietro Rigotti del Wonder.Ski,

staccato di 38/100.



I Campionati Italiani Ragazzi e Allievi proseguiranno domani con la prova e la gara dello Skicross Ragazzi, in programma sulla pista Grimod,

e con il training del superG Allievi sulla Bellevue, ma con partenza più alta rispetto agli under 14.



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