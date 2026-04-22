Successo alpino alla Patrouille des Glaciers 2026

Verbier (Svizzera), 21 aprile 2026. Le Truppe Alpine dell’Esercito italiano hanno conseguito due risultati di eccellenza alla Patrouille des Glaciers 2026, gara internazionale di scialpinismo militare disputata tra la notte del 15 e il 16 aprile sulle Alpi del Vallese.

La pattuglia del Centro Addestramento Alpino — composta dal Graduato Capo Nicole Gontier, dal Graduato Scelto Lorenzo Di Francesco e dal Graduato Francesco Manzoni — si è classificata settima su 255 pattuglie e settima tra le 32 pattuglie militari partecipanti, conquistando il riconoscimento speciale assegnato alla prima forza militare a transitare per il punto di controllo di Verbier.

La pattuglia della Brigata Alpina Julia — composta dal Primo Graduato Marco Pollini, dal Primo Graduato Riccardo Pizzutti e dal Graduato Scelto Paolo Di Toro Mammarella — si è invece classificata undicesima assoluta e undicesima tra le pattuglie militari.

Il valore dei piazzamenti è ulteriormente amplificato dal livello sportivo degli atleti in gara: le prime sei posizioni della classifica generale sono state occupate da sportivi impegnati nella Coppa del Mondo di scialpinismo. Le due pattuglie dell’Esercito si sono collocate subito dopo, su un percorso d’alta quota che attraversa ghiacciai, creste e dislivelli impegnativi tra Zermatt e Verbier, richiedendo un livello tecnico e atletico di assoluta eccellenza.

I risultati sono frutto di un percorso di preparazione sviluppato nell’ambito del Reparto Attività Sportive di Courmayeur, che integra la preparazione atletica d’élite con l’addestramento tecnico specialistico delle Truppe Alpine: progressione su terreno glaciale, navigazione in condizioni di scarsa visibilità e gestione dell’emergenza in quota.

Questa capacità di fondere competenza sportiva e preparazione militare conferma come le Truppe Alpine dell’Esercito formino specialisti della montagna tra i più preparati nel panorama militare internazionale.