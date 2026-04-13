Sci alpino, l’Asiva è d’argento: Valle d’Aosta seconda tra i Comitati ai Tricolori di Pila

Ufficializzate, al termine della cinque giorni di gare, le classifiche della Combinata e dei Comitati, la prima stilata per somma di tempi in tre specialità – SuperG, Gigante e Slalom – la seconda per somma di punti nelle singole gare e categorie. In quest’ultima graduatori il Comitato valdostano totalizza 1720 punti, chiudendo alle spalle dell’Alto Adige, a quota 2594, ma davanti alle Alpi Occidentali, con 1715.

Nella graduatorie della Combinata, ottimi i risultati ottenuti dagli atleti che difendevano i colori rossoneri e, in particolare, il secondo, quarto e quinto posto di Rebecca Borri, Alyssa Borroni e Anaïs Vuillermoz Curiat e il quarto di Umberto Chiapello negli Allievi; la piazza d’onore di Estelle Fosson e il primo posto di Mattia Pedoja Maso nei Ragazzi.

Categoria Allievi * Combinata

Sei atlete dei sodalizi valdostani nelle migliori diciassette con la piazza d’onore di Rebecca Borri (Sc Azzurri del Cervino) alle spalle di Benedetta Rosa Ranieri (Sc Limone) e terza Eva Balduzzi (Sc Radici Group). Quarto e quinto posto a Alyssa Borroni (Sc Crammont MB ) e Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta); 8° Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB); 12° Miha Nex (Sc Aosta); 17° Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas). A maschile quarta posizione di Umberto Chiapello (Sc Crammont MB) e podio occupato da Giovanni Ceccarelli (FassActive) davanti a Felix Baldi (ScSestriere) e a SimonKaser (Seiser Alm). Al 19° posto Pietro Augusto Rosso (Sc Aosta); 22° e 23° Matteo Marino (Sc Crammont MB) e Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas).

Categoria Ragazzi * Combinata

Piazza d’onore di Estelle Fosson (Sc Aosta) alle spalle di Mia Molling (Asv Tz) e terza Asia Martinazzoli (Sc Pontedilegno). In 11° posizione Carlotta Maria Esposito (Sc Crammont MB); 13° e 14° Martina Sapia (Sc Aosta) e Carolina Mochet (Sc Courmayeur MB); 22° Maria Navarretta (Sc Courmayeur MB). Al maschile è primo Mattia Pedoja Maso (Sc Crammont MB) davanti a Elias Magoni (Rg Wipptal) e a Giulio Rada Lazzaroni (Sc Pontedilegno)