Sci: Primi confronti a Pila per il Memorial Fosson

Prima giornata di gare questa mattina, disputata in condizioni eccellenti grazie al lavoro della Pila Spa e alle temperature notturne ancora basse.
Tra i Ragazzi, doppia prova di slalom sulla pista Leissé, divisa in due per consentire lo svolgimento in contemporanea delle gare femminile e maschile. Miglior tempo per Asia Martinazzoli (Pontedilegno) in 46”93, davanti alle atlete del Club de Ski Valtournenche Asia Joyeusaz (47”15) e Celeste Sabolo (47”43).
In campo maschile successo per Edoardo Ricci (Lecco) in 46”60, già argento tricolore in slalom, seguito da Simone Mochet (Courmayeur) in 47”01 e Mattia Pedoja Maso (Crammont) in 47”15.
Dopo il passaggio di oltre 120 concorrenti, pista ripristinata rapidamente e seconda gara al via alle 10 con inversione dei pettorali. Tra le ragazze dominio di Sveva Dattoli (Falconeri Ski Team), che chiude in 51”31, precedendo Clarisse Bretto (Chamolé) in 54”48 ed Estelle Fosson (Aosta) in 54”65.
Tra i maschi si impone Pietro Bersani (Val d’Ayas) in 55”28, con 95/100 su Diego Benaglia (Radici Group) e 97/100 su Dymas Dean Duranti (Crammont).
Sulla pista Renato Rosa spazio agli Allievi, impegnati nello slalom gigante. Prima manche valida anche per il Challenge a squadre, seconda riservata ai migliori 30 per l’assegnazione dei punti Race Future Club.
Al termine della doppia run, successo femminile per Eva Balduzzi (Radici) in 2’05”87, davanti ad Alyssa Borroni (Crammont), seconda a 25/100 dopo aver guidato la prima manche. Terza Anais Vuillermoz Curiat (Aosta) a 1”56.
Tra gli Allievi vittoria per Giovanni Ceccarelli, campione italiano di superG, in 2’05”60, con 59/100 su Tommaso Zanardi (18) e 1”40 su Riccardo Droghi (Aosta).
Domani seconda giornata di gare: alle 8.30, sulla Leissé, prima delle due prove di slalom Allievi; in contemporanea, sulla Renato Rosa, gigante Ragazzi a manche unica.