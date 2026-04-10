Skicross tricolore a Pila: Dal Farra e Rudiferia sono i nuovi campioni italiani Ragazzi

Sono Michelle Dal Farra e Elias Rudiferia i neo campioni italiani Ragazzi di skicross. I titoli sono stati assegnati questa mattina sulla pista Grimod di Pila. Onde, paraboliche, salti e tratti di scorrimenti appositamente studiati per l’appuntamento tricolore da Bartolomeo Pala, direttore tecnico della nazionale italiana di skicross. Di prima mattina tutti in pista per una run di prova; alle 10 la gara che ha assegnato altre due medaglie d’oro, andate ai portacolori dello sci club Limana e dello ski team Alta Badia.



Dal Farra, pettorale 25, non è abituata a questa specialità. Ha gareggiato una sola volta e senza allenamento e oggi puntava a una top 10, non certo al titolo italiano. Invece sul pendio valdostano è stata la più veloce ed è andata a chiudere con il crono di 37”38. Alle sue spalle due altoatesine: Sofia Lanz dello Jochtal (37”64), già argento nel superG di ieri, e Julia Trocker del Seiser Alm (37”80) la sorella più piccola delle azzurre Anna e Nadine.



Distacchi risicati anche nella prova maschile. A spuntarla è stato Elias Rudiferia dello ski team Alta Badia, neo campione italiano di

specialità con il crono di 37”43. Ha preceduto Thomas Pastro del Nhoa Game Academy, giunto sul traguardo in 37”62 e Gregorio Buffatti del

Fassactive, all’arrivo con il tempo di 37”73.



Oggi nessuna medaglia in palio per gli Allievi, in pista comunque per la prova ufficiale del superG. Domani - sabato - penultima giornata dei

tricolori Children. I Ragazzi si sposteranno sulla pista Renato Rosa per il gigante, mentre gli Allievi si giocheranno i titoli di superG sulla Bellevue. Nel pomeriggio le premiazioni delle prime quattro giornate di gare.

LE CLASSIFICHE