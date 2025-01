Atletica: Atletica Cogne protagonista ai Campionati Regionali Indoor, 8 titoli conquistati

Durante le due giornate di gare, la nostra società ha conquistato ben otto titoli regionali, tra cui spiccano i quattro successi di Leonardo Marana, che ha trionfato sia tra gli Juniores che tra gli Assoluti nel salto in alto e nel salto in lungo. Un’ulteriore conferma è arrivata da Matilde Abelli, che ha migliorato il suo personale nei 60 metri piani.

Il primo giorno di gare ha visto un brillante esordio di Matilde Abelli nei 60 metri piani, dove ha conquistato il titolo assoluto con il tempo di 7”87, migliorando anche il suo record personale con 7”77 in batteria. Questo tempo le ha consentito di ottenere il minimo per i Campionati Italiani Allieve, in programma ad Ancona a febbraio. Ottima prestazione anche per Nicole Dellio, che ha esordito con un tempo di 8”00 in batteria, replicato nella finale dove ha conquistato il titolo regionale Juniores. Serena Molinari ha chiuso al 6° posto, migliorando il suo PB con 8”37 in batteria e 8”39 in finale, mentre Chiara Graziano ha terminato 8ª con 8”57 in batteria e 8”64 in finale, e ha ottenuto il suo PB. Elisabetta Berlier, Giulia Varone e Letizia Saba hanno completato la classifica, con tempi di 9”34, 9”46 e 9”93 rispettivamente.

Nel maschile, Mattia Berlier ha conquistato il 2° posto assoluto, migliorando il suo PB con 7”45 in batteria e 7”52 in finale, aggiudicandosi il titolo regionale Juniores. Gabriele Louis Leone ha ottenuto il 3° posto con 7”49 in batteria e 7”47 in finale, migliorando il suo PB in entrambe le prove. Andrea Carrozzino ha ottenuto il 4° posto, migliorando il suo tempo sia in batteria (7”53) che in finale (7”54). Altri buoni piazzamenti sono stati ottenuti da Matteo Pagliarin, Marco Lanteri, Samuel Zilio e Niccolò Statti, tutti autori di nuovi record personali.

Nel salto in alto, Leonardo Marana ha conquistato il titolo regionale sia Juniores che Assoluto, superando i 1m60, 1m65, 1m70 e 1m73 al primo tentativo, per poi concludere la gara a 1m76, misura che non è riuscito a superare. Nel salto in lungo femminile, Ludovica Costa ha ottenuto il 4° posto con 4m45 e Chiara Graziano si è piazzata 5ª con 4m09. Nel lancio del peso, Yasmine Lucianò ha esordito con l'attrezzo da 4 kg, conquistando il titolo regionale assoluto con un lancio di 7m00, grazie a una buona serie di lanci oltre i 6m50.

Il secondo giorno di gare ha visto Eleonora Zoja scendere in pedana nel salto triplo, dove ha conquistato il 3° posto con 9,90 m, eguagliando il suo primato personale. Marco Lanteri ha migliorato il suo tempo negli ostacoli alti 1 metro, fermando il cronometro a 9”56 in finale e conquistando la medaglia di bronzo.

Serena Molinari ha corso nei 60 ostacoli H76, migliorando il suo tempo in finale con 9”81 e conquistando il 2° posto, pur non potendo gareggiare per il titolo regionale a causa dell’uso degli ostacoli della categoria Allieve. Infine, nel salto in lungo maschile, Leonardo Marana ha vinto ancora il titolo regionale Juniores e Assoluto con un miglior salto di 5,79 m al secondo tentativo, mentre Samuel Zilio si è piazzato al 2° posto con 5,75 m, a soli 4 cm dal compagno di squadra.