Atletica: Brava Matilde Abeli bene Marco Lanteri

Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi atleti, tra cui due nostri talenti locali, Matilde Abelli e Marco Lanteri, che si sono distinti con ottime prestazioni in questa ultima parte di stagione.

Matilde Abelli, reduce da una prova non del tutto convincente la settimana scorsa a Brescia, ha deciso di non arrendersi e di ripresentarsi sui blocchi di partenza nella gara dei 200 metri. Nonostante la sfida di partire dalla prima corsia, un’assegnazione notoriamente complicata a causa della sua posizione a ridosso del cordolo interno, Abelli ha dimostrato tutta la sua determinazione e classe. Con una progressione impeccabile, ha fermato il cronometro su un notevole 25"19, conquistando così la vittoria e chiudendo la stagione in bellezza.

Anche Marco Lanteri, impegnato nei 400 metri ostacoli H91, ha dato il massimo. La sua gara è stata segnata da un’ottima partenza, ma un errore nella ritmica al sesto ostacolo ha compromesso il suo tempo finale. Nonostante l'inconveniente, Lanteri ha concluso la prova in 1'01"65, dimostrando comunque un grande spirito di competizione e una forza mentale non indifferente.

Il Meeting di Cuneo si conferma così un appuntamento importante per gli atleti che vogliono testare il loro stato di forma prima della pausa invernale. Per Abelli e Lanteri, la stagione si conclude con prestazioni che lasciano ben sperare per il futuro. Entrambi gli atleti hanno dimostrato di avere ancora molto da dare e siamo sicuri che li rivedremo protagonisti nelle prossime competizioni.