Successi e Performance alla 3ª Staffetta Americana di Gressan

9 agosto, l’area verde di Gressan è stata teatro della 3ª edizione della Staffetta Americana, un evento sportivo che ha visto in gara 128 atleti suddivisi in squadre di due persone, siano esse maschili, femminili o miste. Gli atleti si sono sfidati su un percorso di 1,7 km, caratterizzato da una combinazione di tratti in salita, discesa e pianura. Ogni partecipante ha affrontato il percorso tre volte, scambiandosi il testimone ad ogni giro con il proprio compagno/a di squadra.

Nella categoria maschile, il duo composto da Loic Proment e Omar Bouamer del G.P. Parco Alpi Apuane ha conquistato il primo posto con un tempo finale di 32’14". Proment ha chiuso le sue frazioni in 5’21", 5’21" e 5’31", mentre Bouamer ha corso in 5’10", 5’22" e 5’29". Il secondo gradino del podio è stato occupato da Diego Yon e Mikael Mongiovetto dell'Atl. Pont Donnas, che hanno terminato con un tempo di 33’14". Per Yon i parziali sono stati di 5’21", 5’31" e 5’30", mentre Mongiovetto ha corso in 5’10", 5’22" e 5’29". La medaglia di bronzo è andata a Nicolas Statti (Polisportiva Sant’Orso Aosta) e Xavier Chevrier (Atl. Vallibergamasche Leffe), con un tempo di 33’20". Statti ha concluso le sue frazioni in 5’46", 5’50" e 5’48", mentre Chevrier ha corso in 5’17", 5’18" e 5’21".

Nel settore femminile, la vittoria è andata a Rodica Sorici (I Grifoni - Rappr. GDF) e Sveva Nobili (Atl. Sandro Calvesi), con un tempo finale di 40’04". Sorici ha corso in 6’32", 6’49" e 7’00", mentre Nobili ha chiuso le sue frazioni in 6’26", 6’38" e 6’39". Il secondo posto è stato conquistato da Stefania Canale (Polisportiva Sant’Orso Aosta) e Jessica Gerard (ASD Inrun) con un tempo di 41’10". Canale ha corso in 6’40", 6’49" e 7’02", e Gerard in 6’50", 6’52" e 6’57". Il terzo gradino del podio è andato a Laura Segor e Sara D’Aprile, entrambe della Polisportiva Sant’Orso Aosta, con un tempo finale di 41’38". Segor ha chiuso in 6’21", 6’26" e 6’32", mentre D’Aprile ha corso in 7’04", 7’35" e 7’40".

Nella categoria mista, la vittoria è andata ad Axelle Vicari (CUS Pro Patria Milano) e Matteo Zuncheddu (Polisportiva Sant’Orso Aosta), che hanno terminato con un tempo finale di 38’33". Vicari ha chiuso le frazioni in 6’16", 6’19" e 6’27", mentre Zuncheddu ha corso in 6’33", 6’32" e 6’26". Il secondo posto è stato conquistato da Noemi Junod (Polisportiva Sant’Orso Aosta) e Yanick Zublena (A.P.D. Pont-Saint-Martin) con un tempo di 38’50". Junod ha corso in 6’36", 5’51" e 7’06", mentre Zublena ha chiuso in 6’02", 7’10" e 6’05". La medaglia di bronzo è andata a Federica Barailler (A.P.D. Pont-Saint-Martin) e Mauro Vierin (Polisportiva Sant’Orso Aosta), con un tempo finale di 40’39". Barailler ha corso in 6’34", 7’17" e 7’03", mentre Vierin ha chiuso in 6’40", 7’03" e 6’43".

Nel segmento dedicato ai giovani, Alessandro Chouquer (2011, Atl. Monterosa Fogu Arnad) ha vinto la gara singola con un tempo di 4’42". Il secondo posto è andato a Luis Manuel De Luna Rodriguez (2011, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 4’43", e il terzo a Filippo Vesan (2011, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 5’09". Tra le ragazze, la vittoria è andata a Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) con un tempo di 5’11". Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi) si è classificata seconda in 5’13", e Cecilie Borbey (2011, Atl. Cogne Aosta) terza in 5’18".

Tra i cadetti, il primo posto è stato conquistato da Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro Calvesi) con un tempo di 9’39". Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è arrivato secondo in 10’06", e Giacomo Suquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) terzo in 10’21". Al femminile, Julie Truc (2009, Atl. Cogne Aosta) ha vinto con un tempo di 11’10". Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) si è classificata seconda in 11’44", e Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) terza in 11’48".

Corrida di San Lorenzo - Zogno

Domenica 4 agosto, si è tenuta la 27ª edizione della Corrida di San Lorenzo a Zogno (BG), con ottimi risultati per i valdostani. Lorenzo Brunier si è classificato terzo nella gara di 8 km con un tempo di 24’00". Primo posto per Ahmed Ouhda (1997, C.S. Esercito) in 23’47", e secondo per Samuel Medolago (1995, Atl. Valle Brembana) in 23’54". Nella gara femminile di 4 km, Axelle Vicari (2003, Cus Pro Patria Milano) ha ottenuto il terzo posto con un tempo di 14’20". Giulia Zanne (1997, Atl. Brescia 1950) ha vinto con 13’33", e Micol Majori (1998, Pro Sesto Atl.) si è classificata seconda in 13’41".

La manifestazione di Gressan e la Corrida di San Lorenzo hanno dimostrato ancora una volta la qualità e la competitività degli atleti valdostani, che continuano a brillare in campo regionale e nazionale.