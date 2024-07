Le gare infrasettimanali a cui hanno partecipato gli atleti delle società valdostane

Atleti valdostani protagonisti anche tra le gare infrasettimanali: un panorama ricco di sfide e successi per i nostri portacolori, che si sono cimentati in diverse discipline su piste regionali e nazionali.

XXXVo Meeting Arcobaleno - Celle Ligure (SV)

Grande presenza degli atleti valdostani Mercoledì 17 luglio al XXXV°Meeting Arcobaleno che come ogni anno si svolge sulla pista di Celle Ligure (SV). Il programma prevedeva nel primo pomeriggio le gare delle categorie giovanili, ragazzi e cadetti, mentre dalle 16:00 in poi quelle per le categorie assolute.

A livello giovanile ottima prestazione per Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) che sui 600m Cadetti vince la gara 1’29"70 in volata alla sua prima volta sulla distanza. Sulla distanza al femminile Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) conclude con il primato personale di 1’45"73 in 4a posizione. Al primato personale anche Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) 19a in 2’12"44. Nella gara della categoria ragazze Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl Pont Donnas) conclude in 2’07"27 in 16a posizione. 4o posto per Emilien Ronc sugli 80m con il tempo di 9"84. André Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) si classifica 13o con il tempo di 10"29 e Joel Pitet (2009, Atl. Pont Donnas) con 10"58 guadagna la 21a posizione. André Borettaz vince la gara di salto in alto egua- gliando il proprio primato personale di 1,65 m. Nel salto in lungo maschile Joel Pitet è 10o con la misura di 4,95 m. Al femminile Margot Pitet con un salto a 3,34 m si prende la 13a posizione. Eva Zoppo Ronzero nel lancio del vortex categoria ragazze lancia a 25,80 finendo 5a.

Nelle categorie assolute João Carlos Pina Barros (1999, Athletic Club 96 Alperia) e Jean-Marie Robbin (1998, ASD Atl. Biotekna) hanno corso la seconda batteria dei 400 Hs classificandosi al 11o e al 13o posto con i temi di 52"46 e 52"73. Pina Barros è stato impegnato anche nella prima batteria degli 800 m uomini nel ruolo di lepre: ha guidato gli atleti fino ai 400 m. Nella gara fem- minile Elisabetta Munari (2004, Atl. Sandro Calvesi) conclude la gara in 1’04"41 guadagnandosi l’11a posizione. Sui 100Hs allieve Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) è 5a con il prima- to personale di 16"17. La stessa Porceillon è stata impegnata anche nella gara del salto in alto femminile ottenendo con la misura di 1,40 m l’8a posizione. Sui 400 m Simone Bottan (1995, Battaglio C.U.S. Torino) ha corso il giro di pista in 49"57 concludendo in 10a posizione.

Tour de La Tornalla (Campionati regionali Allievi/Cadetti/Ragazzi) - Oyace

Giovedì 18 si è tenuto il 20tour de la Tornalla ad Oyace. La gara si è disputata lungo un percorso di salita e discesa ad anello di lunghezza differente per le diverse categorie. Questanno il tour de la Tornalla è valido come prova unica del campionato regionale delle categorie allievi, cadetti e ragazzi di corsaăinămontagna. La gara è aperta dalle categorie esordienti con percorso 1km alle categorie assolute con distanza 5,825 m (ragazzi 1,5 km; cadetti 2,5 km; allievi 5,0 km).

Per la categoria ragazzi il titolo di campione regionale lo vince Alessandro Chouquer (2011, Atl. Monterosa Fogu Arnad) con il tempo di 5’12". Il podio si completa con l’argento di Ian Ruffino (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 5’27" e il 3o posto di Diego Scaramuccia (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 7’25". Al femminile il 1o posto è di Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi) che ha corso l’anello in 5’27"; si classifica 2a Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) in 06’43".

Il campione regionale cadetti è Cristian Gabriele Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) che conclude la gara in 10’38", 2o posto per Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 10’50" e 3o per Semmi Mortara (2009, Atl. Sandro Calvesi) in 10’51". Nella categorie cadette il titolo va a Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) in 13’27" classificata al 2o posto nella classifica generale vinta da Cloe Sofia Vesco (2010, Atl. Gio’ 22 Rivera) con il tempo di 13’02". 2a valdostana e 3a della classifica cadette è Letizia Bochicchio (2010, Atl. Cogne Aosta) in 13’58". Gabriel Lucá (2008, A.P.D. Pont-Saint-Martin) si aggiudica il titolo Allievi con il tempo di 27’33". 2a posizione per Artiom Mori (2007, TRM Team) in 28’35". Il titolo femminile allieve non è stato assegnato per mancanza di atlete.

Unico partecipante della categoria esordienti Emaunele Turino (2013, Atletica Ivrea) che vince in 3’12".

La gara assoluta maschile è stata vinta da Niccolò Biazzetti (2001, Atl. Monterosa Fogu Arnad) con it tempo di 23’01" che vince anche nella categoria Senior. La 2a posizione è dello Junior Damiano Yoccoz (2006, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con il tempo di 23’10" e la 3a di Joseph Philippot (2003, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che ha completato il percorso in 23’16". Al primo posto della classifica assoluta femminile si trova Lisa Borzani (1979, Bergamo Stars Atl.) in 27’41". Medaglia d’argento per Federica Barailler (1987, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 27’50" e bronzo per Christine Vicquery (1986, ASD Inrun) in 28’54". 1o posto tra i Senior per Niccolò Biazzetti (2001, Atl. Monterosa Fogu Arnad), 2o Joseph Philippot e 3o per Mattia Droz (1992, ASD Inrun) in 23’45" (4o nella classifica generale).

La classifica master A è capeggiata da Alessio Bertetta (1989, Atl. Due Perle) con 25’20", 2o posto di eFabrizio Cianflone (1982, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 26’24" e la 3a posizione è di Matteo Scieghi (1983, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 27’46". Al femminile la classifica è uguale a quella assoluta: Lisa Borzani, Federica Barailler e Christine Vicquery.

Tra i master B spunta la vittoria Jerome Rey (1979, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 25’24". 2a posizione per Fabrizio Denchasaz (1974, Atleta con Runcard) in 26’17" e 3o posto per Ilario Vection (1972, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 28’06". Al femminile vince Alessandra Joly (1973, I Grifoni - Rappresentativa GDF) con 34’54", il 2o posto è di Enrica Bosonin (1966, A.P.D. Pont- Saint-Martin) in 36’44" e la 3a di Amalia Maria Colabello (1956, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 42’46".

Il podio dei master C maschili si compone con il 1o posto di Marco Bethaz (1964, ASD Inrun) in 25’44", Claudio Restano (1964, Atl. Cogne Aosta) 2o in 26’58" e 3o Giuseppe Giovinazzo (1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 28’02"

La vittoria tra i master D va a Paolo Pajaro (1958, Atl. Bergamo Stars ) in 30’00", 2o posto per Carlo Chabod (1952, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 30’58" e medaglia di bronzo per Giorgio Graziano Bosonetto (1953, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 31’26".

Eventi Futuri

Mercoledì 24 luglio 2024 torna sulla pista del campo comunale di Saint-Cristophe il 5000 in pistaăcon la 30edizione. Il programma gare preve distanze per tutte le categorie:ă

Esordienti E6/8: 500m

Esordienti E10: 600m

Ragazzi/e: 1000m

Cadetti/e: 2000m

Allievi/e: 3000m

Assoluti: 5000m

Le gare delle categorie giovanili hanno il ritrovo alle 16:00 con inizio gare alle 17:00. Per gli asso- luti il ritrovo è alle 18:00 con inizio gara alle 19:00.ă Verranno premiati i migliori atleti della classifica generale e di categoria. Inoltre verrà assegnato un premio speciale all’atleta che milgiorerà il record del meeting sui 5000 m. Il record maschile appartiene a René Cuneaz ed è di 14’30"3, mentre quello femminile è diă Valeria Roffino 16’41"2. Le iscirizioni devono essere fatte entro le ore 18 del 23 luglio a cura della soietà di appartenenza, direttamente online nell’area riservata FIDAL di ciascuna società.

