Lo Stade Valdôtain saluta la stagione con un grande weekend di festa

Lo Stade Valdôtain ha dato il via al weekend di chiusura della stagione con una grande festa che ha coinvolto atleti, dirigenti e tifosi. Tre giorni di divertimento e convivialità per celebrare un'annata davvero speciale.

Un successo per tutte le categorie

Tutte le categorie dello Stade Valdôtain sono state premiate durante la festa. Un riconoscimento al duro lavoro e all'impegno di tutti i giocatori, che hanno contribuito a rendere questa stagione davvero memorabile.

Premiazioni venerdì sera:





Nel corso della serata di venerdì, prima della cena sociale, ci sono state le premiazioni per la stagione 2023/2024. Di seguito l’elenco delle premiazioni.

Premiate tutte le categorie in campo in questa stagione: tutti gli atleti hanno ricevuto una sacchetta giallo/nera in ricordo di questa stagione 2023/2024

Premio Leone Giallonero, assegnato dagli allenatori di ogni categoria, ai giocatori che durante la stagione hanno dimostrato il maggior impegno, hanno partecipato con costanza alle attività, dimostrando una passione per lo Stade e il rugby.

U6 Cecilia Della Marra, U8 Tommaso Presta, U10 Gabriele Chenal, U12 Marco Aiazzi, U14 Raphael Carta “ Burrito”, U16 David Battendier, U18 Cedric Donnet, Seniores Andrea Tavella, Femminile Rebecca Muscatello e Diletta Martinet.

Riconoscimento alla “Carriera” ad Adriano Picco e Stefano Ferrucci per la loro presenza costante e perché Ferrucci rimarrà come primo allenatore insieme a Parra German per la Seniores in Serie B.

Riconoscimento a Facundo Noval per l’impegno dimostrato quest’anno, una vera rivelazione targata argentina!

Premio “Personaggio Stade dell’anno”: Rossana Aquadro









“Con questo weekend si conclude questa lunga stagione che ci ha dato tante soddisfazioni nonostante l’impegno richiesto, che è stato davvero importante per tutti. Sicuramente è stato un anno positivo e di crescita sia numerica, sia di qualità del gioco, a partire dai piccoli fino ad arrivare ai grandi. La strada intrapresa è quella di continuare a far crescere la struttura tecnica investendo su figure professionali che si dedichino a tempo pieno allo Stade con l’obiettivo di far crescere i nostri ragazzi, sia come giocatori che come attuali allenatori e futuri allenatori. Ringrazio tutta la famiglia Stade dai più piccoli ai più grandi, in questa tre giorni di festa un ringraziamento a tutti i volontari che rendono ormai da 30 anni a questa parte questo un evento imperdibile, che non può mai mancare per concludere la stagione in allegria”.

Rugby 2024





Squadre partecipanti Old

I Manovali Stade

Lecco

Recco

Mosquitos Seregno

Imperia

Mista Vercelli, Alessandria, Eminenze

Old Blacks Milano

Bourg Saint-Maurice

VINCITORE TORNEO OLD: RECCO RUGBY

I Manovali Stade 2’ classificata





Squadre partecipanti Seven Seniores

Stade Valdôtain

Moncalieri

VINCITORE TORNEO SEVEN SENIORES: STADE VALDÔTAIN RUGBY





Squadre partecipanti Torneo U16

Stade Valdôtain

San Mauro

VINCITORE TORNEO UNDER 16: SAN MAURO RUGBY

Stade Valdôtain Rugby 2’ classificata





Squadre partecipanti Propaganda

Stade Valdôtain

Vicenza Rugby

Cus Torino

San Mauro Rugby

Cus Piemonte Orientale

Novara Rugby

Pro Vercelli Rugby

Rugby Club de Fillière

Rugby club Haute Tarentaise

VINCITORE TORNEO UNDER 12: VICENZA RUGBY

Stade Valdôtain Rugby 2’ classificata





VINCITORE TORNEO UNDER 10: RUGBY CLUB DE FILLIÈRE

Stade Valdôtain Rugby 10’ classificata





VINCITORE TORNEO UNDER 8: CUS TORINO

Stade Valdôtain Rugby 5’ classificata VINCITORE TORNEO UNDER 6: Non c’è classifica

Squadre partecipanti Torneo U14

Stade Valdôtain

Oleggio Rugby

VINCITORE TORNEO UNDER 14: STADE VALDÔTAIN RUGBY