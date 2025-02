Weekend di rugby agrodolce per lo Stade Valdôtain: U18 sconfitta a Torino

Recap del weekend

L'unico impegno del weekend per lo Stade Valdôtain Rugby ha visto la squadra U18 affrontare il CUS Torino in trasferta. Nonostante l'impegno, i giovani rugbisti valdostani sono tornati a casa con una sconfitta per 35 a 12.

Dettagli

Campionato U18

Sabato 22 febbraio 2025, ore 15:30 - Campo sportivo di Torino Stade Valdôtain Rugby vs CUS Torino

Vince CUS Torino 35 a 12

Formazione

Marchesini Massimo, Fasoli Alessio, Favole Luca, Lissolo Andrea, Mattiacci Raffaele, Rosso Sebastiano, Posillipo Paolo, Donnet Cedric, Boin Riccardo, Maietti Gabriele, Fusettia Elias, Tropiano Elia, Paggioro FIlippo, Fusetti Xavier, Vestena Tommaso. In panchina: Pozza Andrea, Stella Michele, Gerbi Luca, Jorioz Jacopo, Jimenez Joaquin Andres, Miramonti Elias, Riccitelli Alberto. Allenatore: Ferrucci Stefano

Tabellino

Giornata fredda e umida, lo Stade affronta al campo Albonico di Grugliasco il CUS Torino per la 4a giornata del torneo Mare e Monti. Loro, primi in classifica ed imbattuti, lo Stade subito dietro. Partita difficile anche per le molte assenze e la squadra rimaneggiata.

Partono subito forte i ragazzi del CUS Torino che dopo 2 minuti marcano la prima meta senza troppa fatica, trasformando, 7-0. Risposta immediata dei nostri ragazzi, conquistano una touche ai 5 metri, viene vinta e si firma una maule che porta fino alla linea di meta, dove Marchesini poggia l'ovale in terra per il 7-5, purtroppo Maietti non trasforma.

Sembra essere una partita equilibrata ma molti nostri ragazzi sentono la tensione di affrontare i più forti del campionato (sulla carta) e il pallone gli brucia tra le mani, con passaggi frettolosi, imprecisi e diversi “in avanti”, molto più del solito.

In tutto questo, il CUS - squadra più strutturata - ne approfitta marcando altre 3 mete nel primo tempo, tutte trasformate, senza però dare l'impressione di una netta superiorità come il risultato sembra annunciare.

Il secondo tempo comincia con diversi cambi ed un atteggiamento più attento: i Cussini continuano ad attaccare ed i ragazzi Stade difendono strenuamente, commettendo anche falli ripetuti che portano all'espulsione temporanea di Tropiano, ma il risultato non cambia. I valligiani cercano con più determinazione la meta, che non arriva. A 5 minuti dal termine i padroni di casa approfittano di nostri errori per marcare in mezzo ai pali la loro 5a meta, trasformata, 35-5. L'orgoglio però si fa sentire, chiudendo i torinesi nei loro 22 metri,

aumentando la pressione, con diverse azioni che potevano portare alla segnatura, finché allo scadere Maietti calcia una invitante palla che Paggioro in corsa afferra e schiaccia in meta. Lo stesso Maietti trasforma. Fischio finale e risultato sul 35-12.

Meta CUS Torino, tr. 7-0 Meta Marchesini nt, 7-5 Meta CUS Torino, tr. 14-5 Meta CUS Torino, tr. 21-5 Meta CUS Torino, tr. 28-5 Meta CUS Torino, tr. 35-5

Meta Paggioro, tr. Maietti 35-12