Stade Valdôtain Rugby: l’U16 scende in campo a Ivrea e vince per 36 punti a 19 con il Monferrato Rugby!

Recap del weekend

Sabato 8 febbraio 2025

In un weekend di pausa per quasi tutte le categorie Stade, l’U16 scende in campo a Ivrea e vince per 36 punti a 19 con il Monferrato Rugby!

Dettagli



Campionato U16

Sabato 8 febbraio 2025, ore 15:00 - Campo sportivo di Ivrea Stade Valdôtain Rugby vs Monferrato Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 36 a 19

Formazione

Malacarne Filippo, Mattei Emanuele, D’orazio Jacopo, Prelle Nicolò, Pizzuto Ruben, Magnone Abramo, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Maneo Matteo, Caputo Mattia, Fessia Tommaso, Ponsetto Mauro, Lovisetti Davide, Ungureanu Sebastian, Sardino Matteo. In panchina: Truscelli Alessio, Roscio Giacomo, Ferré Clémy, Colleoni Davide, Pal Denis, Giaccio Rivarola Santiago, Andreone Alessandro. Allenatore: Bellafiore Luca, Malavasi Giovanni

Tabellino

3’ meta Fessia (5-0)

13’ meta Prelle trasformata Fessia (12-0)

17’ meta avversari (12-5)

28’ meta Grassi (17-5)

35’ meta Ungureanu trasformata (22-5)

6’ ammonizione D'Orazio

7’ meta avversari trasformata (22-12)

15’ meta Ponsetto trasformata Fessia (29-12)

24’ meta Ponsetto trasformata Caputo (36-12)

35’ meta avversari trasformata (36-19)