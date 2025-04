Rugby: Stade Valdôtain, Seniores superata dall'Ivrea

Weekend intenso per lo Stade. Sabato impegnate le categorie del Propaganda e l’U16, mentre domenica scendono in campo l’U18 e la Seniores. L’U16 vince sul Savona 65 a 12, l’U18 perde 50 a 21 con il CUS Torino e la Seniores perde 15 a 13 con l’Ivrea.

Campionato Serie B | Seniores: Stade Valdôtain Rugby - Ivrea 13-15

Formazione Stade: Gontier Massimo, Spagnolli Gianpaolo, Colaiuda Aldo, Henriod Patrik, Lallinaj Geri, Tavella Andrea, Chierici José, Duc Alberto, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Manga Clayton, Lancione Luca, Zappa Stefano, Santoro Domenico, Gramajo Jeronimo. In panchina: Simoni Federico, Gontier Stefano, Calvone Andrea, Sebastiani Matteo, Donnet Cedric, Barbieri Andrea, Brama Adrian. All: Parra German, Luis Otano, Ferrucci Stefano

Formazione Ivrea:1 Sanfilippo Mattia, 2 Trinchera Luca, 3 Del Grosso Riccardo, 4 Macrì Stefano, 5 Campanale Francesco, 6 Munoz Perez Steven, 7 Meneghetti Jacopo, 8 Spinelli Gianpaolo, 9 Tarabella Alessandro, 10 Diaz Escude Joaquin, 11 Tolnai Festetics Maurizio, 12 Beratto Pietro, 13 Tolnai Festetics Paolo, 14 Attye Ricardo, 15 Neethling Dehan. In panchina: 16 Fasoli Diego, 18 Barbuscia Vincenzo, 18 Ilucas Ferdinand Dragos, 19 Macrì Luca, 20 Neviani Marco, 21 Steyen Estian, 22 Valsecchi Davide. All: De Meyer Christoffel

“Poco da dire per questo match: abbiamo perso perché sicuramente Ivrea ha giocato meglio e si è meritata la partita. Ci dobbiamo concentrare per l'ultima di Campionato, la partita di fine aprile a Capoterra, abbiamo ancora un punto in più rispetto al Genoa, ma tutto quello che succederà dipende solo da noi”, dichiarano dallo Stade.

Le giovanili dello Stade: Under 16 a valanga

Campionato U18: Stade Valdôtain Rugby-Cus Torino 21-50

Formazione: Pozza Andrea, Fasoli Alessio, Favole Luca, Lissolo Andrea, Mattiacci Raffaele, Jimenez Joaquin, Jorioz Jacopo, Canino Andreas, Boin Riccardo, Moore Pablo, Gastaldi Matteo, Tropiano Elia, Paggioro Filippo, Fusetti Xavier, Vestena Tommaso. In panchina: Orru Gabriele, Stella Michele, Gerbi Luca, Riccitelli Alberto, Battendier Davide. All: Ferrucci Stefano

Campionato U16: Stade Valdôtain Rugby-Savona 65-12

Formazione: Malacarne Filippo, Marchesani Nicolò, Roscio Giacomo, Ferré Clémy, Prelle Nicolò, Magnone Abramo, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Maneo Matteo, Caputo Mattia, Salto Nicholas, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Nicco Hervé, Sardino Matteo. In panchina: Mattei Emanuele, Colleoni Davide, Pizzuto Ruben, Gastaldi Luca, Giaccio Rivarola Santiago, Ungureanu Sebastian. Allenatore: Jeronimo Gramajo, Malvasi Giovanni

Festa del Rugby U12

Atleti partecipanti: Gabriel Cutrona, Gabriele Chenal, Gabriel Leuci, Antonio Castagnino, Elias Vallet, Pedro Ferré, Gabriele Ponzetta, Massimo Miele, Aaron Battaglia, Aaron Duroux, Zeno Fusetti, Maée Barrel, Elia Pierini, Nathan Brunet, Niccolò Paolini, Samiel Milesi, Alessandro Sganga, Christian Zagaglioni, Ludovico Goldoni: All: Clayton Manga, Cedric Donnet

Festa del Rugby U10, U8 e U6

Atleti partecipanti U10: Kevin Atzori, André Buillet, Lorenzo Fuscà, Francesco Tresca, Mehmetcan Erol, Andrea Foti, Alfredo De Janossi, Lorenzo Parra, Giacomo Ponzetta, Dylan Duroux, Jacopo Paolini, Leonardo Rubino. All: Noemi Bionaz, Elias Fusetti.

Atleti partecipanti U8: Matteo Parra, Mattia De Santis, Ludovico Soreca, Manuel Duguet, Giosuè Cavaliere, Ettore Malacarne, Iago Borello, Simone Stella, Damiano Vuillermoz, Gabriel Villa, Javier Ramolivaz, Mark Megna, Edoardo Nocerino. All: Xavier Fusetti, Facundo Noval

Atleti partecipanti U6: Vittaz Egan, Vittaz Aren, Bulgarelli Liam, Duroux Björn, Chenal Leonardo, Della Marra Cecilia. All: German Parra e Alizée Ronc