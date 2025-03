Weekend in campo per quasi tutte le giovanili dello Stade Valdôtain Rugby

Fine settimana in campo per quasi tutte le giovanili dello Stade Valdôtain Rugby. L’U16 ha giocato a Sarre vincendo sul Moncalieri per 48 punti 8, l’U14 ha partecipto a al Torneo Seven a Settimo e la Propaganda ha ospitato il “Torneo della Fontina” domenica mattina a Sarre.

Dettagli

Campionato U16

Sabato 15 marzo 2025, ore 16:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Moncalieri Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 48 a 8

Formazione

Malacarne Filippo, Mattei Emanuele, D’orazio Jacopo, Pizzuto Ruben, Prelle Nicolò, Magnone Abramo, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Giaccio Rivarola Santiago, Caputo Mattia, Salto Nicholas, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Ungureanu Sebastian, Sardino Matteo. In panchina: Marchesani Nicolò, Truscelli Alessio, Pal Denis, Colleoni Davide, Ferré Clémy, Maneo Matteo, Gastaldi Luca. All: Giovanni Malavasi e Jeronimo Gramajo



Tabellino

9’ meta avversari (0-5)

13’ meta Grassi trasformata Caputo (7-5)

26’ punizione per Moncalieri (7-8)

28’ meta Ponsetto (12-8)

34’ meta Grassi (17-8)

1’ meta Ponsetto trasformata Lovisetti (24-8)

5’ meta D'Orazio (29-8)

12’ meta Caputo trasformata Lovisetti (36-8)

32’ meta Ponsetto trasformata Lovisetti (43-8) 32’ rosso per il Moncalieri

33’ giallo per Giachino 34’ giallo per Marchesani 35’ meta D'Orazio (48-8)

Attività U14

Sabato 15 marzo 2025, ore 15:00 - Campo sportivo di Settimo Torinese Torneo Seven tra Stade Valdôtain, CUS Torino, Ivrea e Biella

Atleti partecipanti

Curcio Nicolò, Forti Paolo, Mbaye Samuel, Jimenez Lorenzo, Aiazzi Marco, Condò Bryan, Avallone Marcel, Asmar Rey, Ponchione Alan, Barbera Emiliano, Oppicelli David, Della Marra Emanuele, Sacchi Tommaso, De vincenzo Gabriele, Porliod Lyam, Curighetti Daniel, Thiebat Luca, Rosso Raffaele. All: Marco Curighetti

Risultati

Stade 17 - Ivrea 0

Stade 19 - Volvera 5

Stade 0 -CUS 15

Stade 0 - Biella 15

Stade 0- Settimo 19

Festa del Rugby | U12, U10, U8 e U6

Domenica 16 marzo, ore 10:00 - Campo sportivo di Sarre Concentramento di tutte le categorie “Torneo della Fontina”



Atleti partecipanti U12

Gabriel Leuci, Samiel Milesi, Elia Pierini, Ludovico Goldoni, Christian Zagaglioni, Niccolò Paolini, Elias Vallet, Gabriele Chenal, Gabriel Cutrona, Pedro Ferré, Maée Barrel, Alessandro Sganga, Zeno Fusetti, Aaron Duroux, Nathan Brunet. All: Donent Cedric

Atleti partecipanti U10

Giacomo Ponzetta, Samuel Gerbore, Andrea Foti, André Buillet, Lorenzo Fuscà, Mehmetcan Erol,Filippo Canzano, Dylan Duroux, Alfredo De Janossi, Jacopo Paolini, Lorenzo Parra, Francesco Tresca, Leonardo Rubino. All: Elias Fusetti, Noemi Bionaz, Filippo Malacarne

Atleti partecipanti U8

Megna Mark, Soreca Ludovico, Nocerino Edoardo , Borello Iago, Giosuè Cavaliere, Malacarne Ettore, De Santis Mattia, Rosa Lorenzo, Vuillermoz Damiano, Parra Matteo, Stella Simone, Villa Gabriel, Ramolivaz Javier, Duguet Manuel. All.: Noval Facundo , Xavier Fusetti



Atleti partecipanti U6

UDa sinistra in alto Leonardo Togni, Della Marra Cecilia, Duroux Björn, Leonardo Sergi, Noah Fiou Albertin, Bulgarelli Liam, Selmo Filippo, Chenal Leonardo, Pagliaro Samuele , Megna Victor, Raja Francesco. All: German Parra

U14:

In alto da sx: Sacchi Tommaso, Aiazzi Marco, Jimenez Felipe, Rosso Raffaele, Oppicelli David, Curcio Nicolò, Della Marra Emanuele, De Vincenzo Gabriele. In basso da sx: Curighetti Daniel, Barbera Emiliano, Asmar Rey, Porliod Lyam, Condò Bryan, Thiebat Luca, Avallone Marcel, Forti Paolo, Mbaye Samuel, Ponchione Alan. Allenatore: Curighetti Marco



U12:

In piedi da sx a dx: Gabriel Leuci, Samiel Milesi, Elia Pierini, Ludovico Goldoni, Christian Zagaglioni, Niccolò Paolini, Elias Vallet, Gabriele Chenal, Gabriel Cutrona, Pedro Ferré

In ginocchio: Maée Barrel, Alessandro Sganga, Zeno Fusetti, Aaron Duroux, Nathan Brune. All: Donnet Cedric



U10:

In piedi da sx: Elias Fusetti, Noemi Bionaz, Filippo Malacarne (allenatori)

Giacomo Ponzetta, Samuel Gerbore, Andrea Foti, André Buillet, Lorenzo Fuscà, Mehmetcan Erol. Seduti: Filippo Canzano, Dylan Duroux, Alfredo De Janossi, Jacopo Paolini,

Prima fila: Lorenzo Parra, Francesco Tresca, Leonardo Rubino



U8:

Sopra da sinistra: Megna Mark, Soreca Ludovico, Nocerino Edoardo , Borello Iago, Giosuè Cavaliere, Malacarne Ettore, De Santis Mattia

Sotto da sinistra: Rosa Lorenzo, Vuillermoz Damiano, Parra Matteo, Stella Simone, Villa Gabriel, Ramolivaz Javier, Duguet Manuel.

Allenatori: Noval Facundo , Xavier Fusetti



U6:

Da sinistra in alto Leonardo Togni, Della Marra Cecilia, Duroux Björn, Leonardo Sergi, Noah Fiou Albertin, Bulgarelli Liam, Selmo Filippo, Chenal Leonardo, Pagliaro Samuele, Megna Victor, Raja Francesco. All: German Parra