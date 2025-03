Recap del weekend

Sabato 8 e domenica 9 marzo



Fine settimana di vittorie per lo Stade Valdôtain Rugby: L’U16 vince 43 a 14 con il Volvera e la Seniores vince 24 a 17 con il CUS Genova. I piccoli del Propaganda hanno invece partecipato a un concentramento con i pari età ad Alessandria.

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 9 marzo 2025, ore 14:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs CUS Genova

Vince Stade Valdôtain Rugby 24 a 17





Formazione Stade

Gontier Massimo, Chalonec Santana Jader, Simoni Federico, Lallinaj Geri, Henriod Patrik, Tavella Andrea, Duc Alberto, Chierici José, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Santoro Domenico, Lancione Luca, Zappa Stefano, Calosso Samuele, Gramajo Jeronimo. In panchina: Gontier Stefano, Marchesini Massimo, Calvone Andrea, Sebastiani Matteo, Barbieri Andrea, Manga Clayton, Anselmet Henri. All: Otano Luis, Parra German, Ferrucci Stefano





Formazione CUS Genova

1 Bossia Matteo, 2 Felici Lorenzo, 3 Giacobbe Edoardo, 4 Dell’anno Filippo, 5 Chiappori

Francesco, 6 Juvara Tommaso, 7 Pendola Francesco, 8 Bertirotti Giacomo, 9 Tessiore Giorgio,

10 Granzella Riccardo, 11 Gesa Giacomo, 12 Spada Andrea, 13 Ghiglione Alessandro, 14 Pressenda Leonardo, 15 Migliorini Nicolò. In panchina: 19 Bortoletto Andrea, 20 Gentile Diego, 16 Maccari Matteo, 20 Satta Enrico, 21 Bia Lorenzo, 22 Casellato Emanuele, 23 Vimercati Francesco. All: Marshallsay Paul





Tabellino

1’ calcio di punizione Genova, calcia il 12. 0-3 2’ calcio di punizione Stade, calcia Noval. 3-3

12’ meta di Duc in mezzo ai pali su bel passaggio di Noval che trasforma. 10-3 15’ calcio di punizione Genova, calcia il 12. 10-6

21’ giallo a Gontier M.

22’ esce Santoro, entra Gontier S.

25’ calcio di punizione Genova, calcia il 12. 10-9

28’ calcio di punizione Stade, calcia Gramajo ma non realizza 32’ rientra Gontier M. Esce quindi Gontier S e rientra Santoro





6’ meta di mischia, calcia Gramajo. 17-9 Esce Simoni, entra Gontier S.

Entrano Sebastiani e Manga, escono Santoro e Lallinaj Esce Chalonec Santana per infortunio, entra Lallinaj Esce Malvasi, entra Barbieri

23’ calcio di punizione del 12 del Genova. 17-12 27’ meta del Genova, non trasformata 17-17

31’ meta di Calosso, Gramajo calcia. 24-17 Esce Tavella, entra Calvone

Esce Noval, entra Anselmet

Entra Marchesini, entra Gontier S.

37’ punizione Stade, Gramajo non trasforma





Dichiarazione

“È stata partita da giocare dal primo all’ottantesimo minuto e la vittoria era fondamentale perché il Genova era l’unica squadra che ancora ci mancava quest’anno con la quale vincere. Ci siamo confrontati con una squadra che ha grande esperienza con diversi anni in serie A: siamo consapevoli che loro hanno giocato molto sui nostri errori, ma oggi noi abbiamo avuto davvero una difesa eccellente, da primi in classifica.”

Alberto Duc, vice-capitano





Campionato U16

Sabato 8 marzo 2025, ore 16:30 - Campo sportivo di Volvera Stade Valdôtain Rugby vs Volvera Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 43 a 14





Formazione

Malacarne Filippo, Marchesani Nicolò, D’orazio Jacopo, Pizzuto Ruben, Prelle Nicolò, Magnone Abramo, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Maneo Matteo, Caputo Mattia, Salto Nicholas, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Fessia Tommaso, Sardino Matteo. In panchina: Mattei Emanuele, Truscelli Alessio, Pal Denis, Colleoni Davide, Roscio Giacomo, Giaccio Rivarola Santiago, Ungureanu Sebastian. All: Giovanni Malavasi e Jeronimo Gramajo





Tabellino

1’ meta Malacarne (0-5)

20’ meta Magnone trasformata Caputo (0-12)

26’ meta Prelle (0-17)

33’ cartellino giallo Giachino





3’ meta Pizzuto trasformata Caputo (0-24) 9’ cartellino giallo Grassi

15’ meta avversari trasformata (7-24)

19’ meta Magnone trasformata Lovisetti (7-31)

31’ meta D'Orazio (7-36)

33’ meta Caputo trasformata Fessia (7-43)

35’ meta tecnica per Volvera (14-43)





Festa del Rugby | U12, U10, U8 e U6

Sabato 8 marzo 2025, ore 14:00 - Campo sportivo di Alessandra Concentramento di tutte le categorie “Torneo di Carnevale”





Atleti partecipanti U12

Niccolò Paolini, Ludovico Goldoni, Christian Zagaglioni, Massimo Miele, Aaron Duroux, Pedro Ferré, Samiel Milesi, Alessandro Sganga, Gabriel Cutrona, Elia Pierini, Gabriel Chenal, Gabriele Ponzetta, Zeno Fusetti. All: Cedric Donnet





Atleti partecipanti U10

Mehmetcan Erol, Raul Petranu, Alfredo De Janossi, André Buillet, Lorenzo Parra, Duroux Dylan, Canzano Filippo, Leonardo Rubino, Andrea Foti, Giacomo Ponzetta. All: Elias Fusetti





Atleti partecipanti U8

Ettore Malacarne, Edoardo Nocerino, Javier Ramolivaz, Matteo Parra, Mattia De santis, Giosuè Cavaliere, Ludovico Soreca, Manuel Duguet, Damiano Vuillermoz. All. Xavier Fusetti





Atleti partecipanti U6

Bulgarelli Liam, Vittaz Aren, Vittaz Egan, Della Marra Cecilia, Duroux Björn, Chenal Leonardo. All: Alizée Ronc e German Parra

U6

Da sinistra Bulgarelli Liam, Vittaz Aren, Vittaz Egan, Della Marra Cecilia, Duroux Björn, Chenal Leonardo. All: Alizée Ronc e German Parra





U8

Sopra da sinistra: Ettore Malacarne, Edoardo Nocerino, Javier Ramolivaz, Matteo Parra, Mattia De santis. Sotto da sinistra: Giosuè Cavaliere, Ludovico Soreca, Manuel Duguet, Damiano Vuillermoz. All: Xavier Fusetti





U10

In alto a sx: Mehmetcan Erol, Raul Petranu, Alfredo De Janossi, André Buillet, Lorenzo Parra. In ginocchio da sx: Duroux Dylan, Canzano Filippo, Leonardo Rubino, Andrea Foti. Sdraiato davanti: Giacomo Ponzetta. All: Elias Fusetti





U12

In piedi da sx a dx: Niccolò Paolini, Ludovico Goldoni, Christian Zagaglioni, Massimo Miele, Aaron Duroux, Pedro Ferré, Samiel Milesi. In ginocchio: Alessandro Sganga, Gabriel Cutrona, Elia Pierini, Gabriel Chenal, Gabriele Ponzetta, Zeno Fusetti. All: Cedric Donnet