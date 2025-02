Rugby: Weekend super intenso per lo Stade Valdôtain Rugby!

Sabato sono scese in campo tutte le categorie del Propaganda e giovanili: l’U10, U8 e U6 giocano a Sarre, l’U12 va a Volpiano, l’U16 trionfa ad Alba (38 a 15) e l’U14 a Grugliasco (28 a 0 con Cus Torino e 21 a 19 con Collegno).

Domenica in campo anche i giovani U18 a Genova e i leoni Seniores a Sarre: i primi vincono 20 a 19 e i secondi trionfano 57 a 0.

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 16 febbraio 2025, ore 14:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Savona Rugby

Formazione Stade

Gontier Massimo, Chalonec Santana Jader, Frazzetta Simone, Lallinaj Geri, Henriod Patrik, Tavella Andrea, Sebastiani Matteo, Duc Alberto, Barbieri Andrea, Noval Facundo, Manga Clayton, Lancione Luca, Zappa Stefano, Calosso Samuele, Gramajo Jeronimo. In panchina: Spagnolli Gianpaolo, Simoni Federico, Chierici José, Rosso Sebastiano, Santoro Domenico, Anselmet Henri, Malavasi Giovanni. Allenatori: Luis Otano e German Parra





Formazione Savona

17 Baccino Alberto, 2 Shehu Andi, 3 Franchello Davide, 5 Schiappacasse Daniel, 6 Paoletti

Guido, 7 Montaldo Giorgio, 8 Pivati Samuele, 9 Rossi Tommaso, 10 Costantino Andrea, 11 Serra Filippo, 12 Boraschi Emilio, 13 Rossi Filippo, 14 Fanciulli Marco, 15 Franceri Giovanno. In panchina: 16 Magnaghi Giulio, 3 Giacobbe Mattia, 18 Ademi Bledar, 19 Guida Roberto, 20 Galuppo Tommaso, 21 Francioso Andrea, 22 Gatto Giuseppe. Allenatore: Costantino Andrea





Tabellino

7’ meta di Noval, nt 5-0

19’ meta di Gramajo, Noval trasforma 12-0 26’ meta di Lallinaj, Noval trasforma 19-0 29’ meta di Gramajo, nt 24-0

Esce Gramajo, entra Anselmet





Esce Duc, entra Chierici Esce Frazzetta, entra Simoni

3’ meta di mischia, Noval trasforma 38-0 Esce Tavella, entra Rosso

Entra Barbieri, entra Malavasi Esce Gontier M., entra Spagnolli 20’ Esce Zappa, entra Santoro

22’ meta di Malavasi, Noval trasforma 45-0 30’ meta Manga, nt 50-0

40’ meta di Sebastiani





Dichiarazione

“È stata una partita fantastica e il risultato lo dimostra! Bellissimo esordio nella squadra che fin da bambino ho visto crescere! In spogliatoio l’atmosfera è bella, fin da piccolo ho visto i giocatori di cui ora sono compagno ed è stato per me davvero un onore essere convocato. Spero succeda di nuovo. In Accademia il mio percorso sta andando bene, sono migliorato molto e penso di averlo dimostrato nella partita di oggi.”

Matteo Sebastiani, giocatore esordiente in prima squadra





Campionato U18

Domenica 16 febbraio 2025, ore 12:30 - Campo sportivo di Genova Stade Valdôtain Rugby vs Amatori Genova

Vince Stade Valdôtain Rugby 20 a 19





Formazione

Stella Michele, Fasoli Alessio, Gerbi Luca, Mattiacci Raffaele, Donnet Cedric, Marchesini Massimo, Calvone Andrea, Fusetti Elias, Maietti Gabriele, Riccitelli Alberto, Tropiano Elia, Moore Pablo, Boin Riccardo, Paggioro Filippo. In panchina: Pozza Andrea, Lissolo Andrea, Jorioz Jacopo, Posillipo Paolo, Battendier David, Vestena Tommaso, Gastaldi Matteo.

Allenatore: Ferrucci Stefano





Campionato U16

Sabato 15 febbraio 2025, ore 15:30 - Campo sportivo di Alba Stade Valdôtain Rugby vs Alba Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 38 a 15





Formazione

Malacarne Filippo, Truscelli Alessio, D’orazio Jacopo, Pizzuto Ruben, Colleoni Davide, Magnone Abramo, Grassi Davide, Prelle Nicolò, Maneo Matteo, Fessia Tommaso, Salto Nicholas, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Ungureanu Sebastian, Sardino Matteo. In panchina: Roscio Giacomo, Marchesani Nicolò, Nicco Hervé, Pal Denis.

Allenatore: Gramajo Jeronimo





Tabellino

7’ meta avversari (5-0)

14’ meta Ponsetto (5-5)

19’ meta avversari (10-5)

32’ meta Ponsetto trasformata Fessia (10-12)

4’ meta avversari (15-12)

10’ meta Grassi trasformata Fessia (15-19)

15’ meta Pizzuto trasformata Fessia (15-26)

31’ meta D'Orazio trasformata Lovisetti (15-33)

33’ meta Lovisetti (15-38)





Campionato U14

Sabato 15 febbraio 2025, ore 15:30 - Campo sportivo di Grugliasco Triangolare: Stade Valdôtain Rugby vs Cus Torino vs Collegno

Stade Valdôtain Rugby vince 28 a 0 con Cus Torino e 21 a 19 con Collegno





Formazione

Rosso Raffaele, Oppicelli David, Curcio Nicolò, Jimenez Felipe, Aiazzi Marco, Curighetti Daniel, Barbera Emiliano, Avallone Marcel, Asmar Rey, Porliod Lyam, Thiebat Luca, Condò Bryan, Della Marra Emanuele, Mbaye Samuel, Forti Paolo. Allenatori da sx Otaño Luis e Curighetti Marco





Risultati

12' Oppicelli, Trasformata Thiebat 16' Condò, Trasformata Thiebat

21' Curighetti, Trasformata Thiebat 24' Condò, Trasformata Thiebat Fine partita: Stade 28 - Cus Torino 0





2' meta avversari, Trasformata 6' meta avversari,Trasformata

7' meta avversari

12' Oppicelli, Trasformata Thiebat 4' Jimenez, Trasformata Thiebat 23' Condò, Trasformata Thiebat Fine partita: Stade 21 - Collegno 19





Festa del Rugby U12

Sabato 15 febbraio 2025, ore 10:00 - Campo sportivo di Volpiano Festa del Rugby





Atleti partecipanti

Pedro Ferré, Alessandro Sganga, Maée Barrel, Elias Vallet, Zeno Fusetti, Christian Zagaglioni, Ludovico Goldoni, Gabriele Chenal, Niccolò Paolini, Massimo Miele

In ginocchio Gabriele Ponzetta, Samiel Milesi, Gabriel Cutrona, Elia Pierini, Nathan Brunet Allenatori Clayton Manga, Cedric Donnet





Festa del Rugby U6, U8 e U10

Sabato 15 febbraio 2025, ore 10:30 - Campo sportivo di Sarre Festa del Rugby





Atleti partecipanti U10

Samuel Gerbore, Mehmetcan Erol, Lorenzo Fuscà, André Buillet, Giacomo Ponzetta, Andrea Foti, Lorenzo Parra, Alfredo De Janossi, Filippo Canzano, Francesco Tresca. Allenatori: Fusetti Elias, Noemi Bionaz, Filippo Malacarne





Atleti partecipanti U8

Javier Ramolivaz, Lorenzo Rosa, Matteo Parra, Gabriel Villa, Ludovico Soreca, Manuel Duguet, Marck Megna, Simone Stella, Damiano Vuillermoz, Iago Borello, Ettore Malacarne, Mattia De Santis, Edoardo Nocerino. Allenatori: Facundo Noval, Fusetti Xavier





Atleti partecipanti U6

Vittaz Aren, Della Marra Cecilia, Sergi Leonardo, Vittaz Egan , Chenal Leonardo, Bulgarelli Liam, Megna Victor, Lugon Nicolas, Pernechele Noah, Menegatti Leonardo, Cavaliere Giosuè. Allenatore: German Parra e Alizée Ronc

U6:

Da sinistra Vittaz Aren, Della Marra Cecilia, Sergi Leonardo, Vittaz Egan , Chenal Leonardo, Bulgarelli Liam, Megna Victor, Lugon Nicolas, Pernechele Noah, Menegatti Leonardo, Cavaliere Giosuè.



U8:

Da sopra a sinistra: Javier Ramolivaz, Lorenzo Rosa, Matteo Parra, Gabriel Villa, Ludovico Soreca, Manuel Duguet. Sotto a sinistra : Marck Megna, Simone Stella, Damiano Vuillermoz, Iago Borello, Ettore Malacarne, Mattia De Santis, Edoardo Nocerino.



U10:

In piedi da sx: Samuel Gerbore, Mehmetcan Erol, Lorenzo Fuscà, André Buillet, Giacomo Ponzetta, Andrea Foti. Seduti: Lorenzo Parra, Alfredo De Janossi, Filippo Canzano, Francesco Tresca.





U12:

In piedi da sx a dx: Pedro Ferré, Alessandro Sganga, Maée Barrel, Elias Vallet, Zeno Fusetti, Christian Zagaglioni, Ludovico Goldoni, Gabriele Chenal, Niccolò Paolini, Massimo Miele In ginocchio Gabriele Ponzetta, Samiel Milesi, Gabriel Cutrona, Elia Pierini, Nathan Brunet. Allenatori Clayton Manga, Cedric Donnet



U14:

In alto da sx: Rosso Raffaele, Oppicelli David, Curcio Nicolò, Jimenez Felipe, Aiazzi Marco In basso da sx: Curighetti Daniel, Barbera Emiliano, Avallone Marcel, Asmar Rey, Porliod Lyam, Thiebat Luca, Condò Bryan, Della Marra Emanuele, Mbaye Samuel, Forti Paolo.

Allenatori da sx Otaño Luis e Curighetti Marco