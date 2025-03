Sabato di vittorie per lo Stade Valdôtain Rugby

Sabato di vittorie per lo Stade: a Sarre l’U14 trionfa 90 a 0 con il San Mauro e la Seniores 66 a 17 con il Pro Recco. Domenica la franchigia femminile Le Fenici vince 13 a 10.

Campionato Serie B | Seniores

Sabato 22 marzo 2025, ore 16:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Pro Recco

Vince Stade Valdôtain Rugby 66 a 17





Formazione Stade

Gontier Massimo, Gontier Stefano, Simoni Federico, Henriod Patrik, Lallinaj Geri, Sebastiani Matteo, Duc Alberto, Chierici José, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Manga Clayton, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Lancione Luca, Gramajo Jeronimo. In panchina: Santilli Antonio, Marchesini Massimo, Donnet Cedric, Tavella Andrea, Anselmet Henri, Romeo Alessandro, Santoro Domenico. All: Parra German, Luis Otano, Ferrucci Stefano





Formazione Pro Recco

1 Sbarbori Marino, 1 Barigione Mikias, 3 Maggi Samuele, 4 Morrone Giovanni, 5 Paparello

Giovanni, 7 Aramburu Juan Ignacio, 6 Capurro Andrea, 8 Navone Francesco, 9 Mitri Nicolò, 10

Quiroga Felipe, 11 Marcolini Tommaso, 12 Matulli Michael, 13 Giustamacchia Mattia, 14 Solari Andrea, 15 Barisone Luca. In panchina: Ercole Leonardo, 16 Sbarbori Milo, 18 Santi Daniele, 19 Cinquemani Francesco, 22 Benvenuto Edoardo, 21 Mzioukat Omar, 25 Rizzo Abete. All: Gastaldi Zanello Mariano, Quiroga Sebastian Facundo





Tabellino

5’ meta di mischia, tr. Gramajo 7-0 9’ punizione n. 15 del Pro Recco, 7-3

27’ punizione Stade, calcia Gramajo 10-3

29’ meta di Manga, Gramajo calcia e trasforma 17-3 40’ meta di Gramajo che trasforma 24-3





6’ meta di Gontier S., Gramajo calcia e trasforma 31-3 Esce Lallinaj, entra Tavella

9’ meta del n. 12 del Recco, trasformata dal 15 31-10

10’ meta di Zappa in mezzo ai pali, trasformata da Gramajo 38-10 Esce Sebastiani, entra Donnet

Esce Manga, entra Santoro

17’ meta Zappa, Gramajo trasforma 45-10

22’ meta di Santoro, Gramajo calcia e trasforma 52-10 Entra Santilli, esce Gontier S.

Entra Anselmet, esce Zappa

26’ meta di Chierici, Gramajo calcia 59-10 Esce Simoni, rientra Lallinaj

30’ meta di Calosso, Gramajo trasforma 66-10 Esce Noval, entra Romeo

Esce Duc, entra Marchesini

39’ meta del n. 10 del Pro Recco, trasformata 66-17 40’ rosso al n. 13 del Pro Recco





Dichiarazione

“Oggi non siamo partiti come volevamo, infatti il primo tempo lo abbiamo chiuso con uno scarto diverso da quello che ci eravamo prefissati. Poi siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e il secondo tempo è andato bene. La squadra è rodata e si vede: quando giochiamo solidi e decisi mettiamo in campo un bel rugby.”

Luca Lancione, giocatore





Campionato U18

Domenica 23 marzo 2025, ore 12:00 - Campo sportivo di Verbania Stade Valdôtain Rugby vs Verbania Rugby

ANNULLATA PER IMPRATICABILITÀ DEL CAMPO





Campionato U14

Sabato 22 marzo 2025, ore 15:00 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs San Mauro Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 90 a 0





Formazione

Curcio Nicolò, Forti Paolo, Mbaye Samuel, Jimenez Felipe, Aiazzi Marco, Condò Bryan, Avallone Marcel, Rosso Raffele, Thiebat Luca, Curighetti Daniel, Porliod Liam, De Vincenzo Gabriele, Della Marra Emanuele, Sacchi Tommaso, Oppicelli David. In panchina: Barbero Emiliano, Ponchione Alan, Asmar Rey. All: Curighetti Marco





In alto da sx: Sacchi Tommaso, Aiazzi Marco, Rosso Raffaele, Jimenez Felipe, Curcio Nicolò, Oppicelli David, De Vincenzo Gabriele, Della Marra Emanuele, Forti Paolo

In basso da sx: Curighetti Daniel, Barbera Emiliano, Asmar Rey, Thiebat Luca, Condò Bryan, Avallone Marcel, Porliod Lyam, Mbaye Samuel, Ponchione Alan

Allenatore: Curighetti Marco

Tabellino

20’ Oppicelli, trasformata Thiebat 3' Oppicelli, trasformata Thiebat 6' Aiazzi, nt

14' Oppicelli, nt

16' Della Marra, trasformata Thiebat 21' Condò, trasformata Thiebat

24' Rosso, trasformata Thiebat 32' Curighetti, nt

35' Condò, trasformata Thiebat 38' Oppicelli, trasformata Thiebat 43' Rosso, trasformata Curighetti

48' Oppicelli, trasformata Curighetti 53' Jimenez, trasformata Curighetti 55' Oppicelli, trasformata Curighetti





Campionato Serie A | Femminile

Domenica 23 marzo 2025, ore 15:30 - Campo sportivo di Sarre Le Fenici vs Amatori Union Milano

Vince Le Fenici 13 a 10

Nella franchigia Le Fenici giocano le tesserate Stade Jennifer Skofca e Martina Zanoni.