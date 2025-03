Stade Valdôtain Rugby: un weekend di alti e bassi

Sabato in campo per l’U14 e l’U16, entrambi sul campo di Settimo.

L’U14 partecipa a un triangolare con Collegno e Volpiano, mentre l’U16 gioca una partita di Campionato con il Settimo, perdendo però per 34 punti a 29.

Domenica invece scendono in campo a Sarre i leoni U18 e Seniores. I primi vincono sull’URPA 46 a 31 e i secondi 28 a 22.

Dettagli

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 30 marzo 2025, ore 15:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Cernusco

Vince Stade Valdôtain Rugby 28 a 22





Formazione Stade

Gontier Massimo, Gontier Stefano, Lallinaj Geri, Tavella Andrea, Henriod Patrik, Calvone Andrea, Chierici José, Duc Alberto, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Manga Clayton, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Lancione Luca, Gramajo Jeronimo. In panchina: Santilli Antonio, Marchesini Massimo, Simoni Federico, Sebastiani Matteo, Barbieri Andrea, Romeo Alessandro, Anselmet Henri. All: Parra German, Luis Otano, Ferrucci Stefano





Formazione Cernusco

17 Manzoni Martino, 2 Rebuzzini Alessandro, 29 Mezzalira Massimiliano, 4 Boccardo Giorgio,

26 Petriuk Oleksandr, 6 Illario Giacomo, 7 Baccanelli Augusto, 8 Toeitta Andrea, 9 Moioli

Federico, 10 Barletta Niccolò, 11 Licci Daniele, 12 Brioschi Floriano, 24 Rinaldi Andrea, 14 Di Pietro Federico, 15 Green Daniel. In panchina: 1 Buratti Roberto, 16 Dudi Dario, 18 Barbieri Lorenzo, 19 Colombo Jacopo, 28 Formichetti Ermanno, 21 Rocchio Rimone, 22 Bisighini Tommaso. All: Tobia Michele, Camelliti Daniele





Tabellino

7’ esce il n4 del Cernusco, entra il 18

12’ meta di mischia del Cernusco, il n. 10 non trasforma 0-5 18’ meta di Duc, Gramajo trasforma 7-5

21’ meta di Tavella, Gramajo trasforma 14-5 27’ meta del n14, il n10 calcia e trasforma 14-12 31’ esce Lallinaj, entra Simoni





Esce Manga, entra Anselmet Entra Sebastiani, esce Calvone

6’ meta di Zappa, Gramajo trasforma 21-12 Esce Malavasi, entra Barbieri

Entra Marchesini, esce Gontier S.

17’ meta di Gramajo che trasforma 28-12 Eace Gontier M., entra Gontier S.

Esce Calosso, entra Romeo

35’ meta di mischia del Cernusco, il n15 non trasforma 28-17

Esce Henriod, entra Santilli Giallo ad Anselmet

Esce Zappa, rientra Calosso

Al 40’ meta di mischia del Cernusco nt 28-22





Dichiarazione

Il Cernusco ha fatto una bella partita, anche perché non avevano niente da perdere per cui hanno giocato divertendosi. Da parte nostra c’era molta tensione, complici anche delle defezioni in mischia. Il risultato non è stato soddisfacente, siamo consapevoli di aver giocato l’ultima partita in casa non proprio al top. Adesso comunque l’importante è concentrarsi sul prossimo match, che sarà a Ivrea. Noi lo consideriamo un po’ un derby e siamo consapevoli che il campionato non è finito: vada come vada a Ivrea, ma ci giochiamo tutto a Capoterra a fine aprile. Continuiamo a scendere in campo e lottiamo.

Massimo Gontier, Capitano





Campionato U18

Domenica 30 marzo 2025, ore 12:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs URPA Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 46 a 31





Formazione

Pozza Andrea, Orru Gabriele, Favole Luca, Lissolo Andrea, Gerbi Luca, Jorioz Jacopo, Donnet Cedric, Canino Andreas, Boin Riccardo, Moore Pablo, Fusetti Elias, Tropiano Elia, Paggioro Filippo, Riccitelli Alberto, Vestena Tommaso. In panchina: Stella Michele, Mattiacci Raffaele, Jimenez Joaquin Andres, Fusetti Xavier, Miramonti Elias. All: Ferrucci Stefano





Tabellino

16’ meta Favole, tr. Moore 7-0

20’ calcio di punizione Moore 10-0

25’ meta URPA, tr 10-7

30’ meta Favole, tr. Moore 17-7

33’ meta URPA, tr 17-14

35’ meta Favole, tr. Paggioro 24-14

45’ calcio di punizione Moore 27-14

45’ entra Fusetti X. al posto di Riccitelli e Mattiacci al posto di Orrù 53’ meta di Fusetti E., tr. Moore 34-14

54’ esce Jorioz, entra Jimenez 55’ meta Vestena, nt 39-14 56’ esce Pozza, entra Stella

60’ meta URPA, nt 39-19

65’ meta di Fusetti E., tr. Moore 46-19 68’ giallo a Favole e Vestena

69’ giallo a Tropiano

69’ meta URPA, tr. 46-26

69’ esce Boin, entra Miramonti 70’ meta URPA, nt 46-31





Campionato U16

Sabato 29 marzo 2025, ore 16:30 - Campo sportivo di Settimo Torinese Stade Valdôtain Rugby vs Settimo Rugby

Vince Settimo Rugby 34 29





Formazione

Malacarne Filippo, Marchesani Nicolò, Mattei Emanuele, Ferré Clémy, Pizzuto Ruben, Magnone Abramo, Grassi Davide, Giaccio Rivarola Santiago, Caputo Mattia, Salto Nicholas, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Fessia Tommaso, Sardino Matteo. In panchina: Roscio Giacomo, Truscelli Alessio, Colleoni Davide, Pal Denis, Gastaldi Luca, Ungureanu Sebastian, Nicco Hervé. Allenatore: Jeronimo Gramajo, Malvasi Giovanni





Tabellino

3.05 metà Settimo (0-7)

5.31 meta Lovisetti (7-5)

8.32 meta Settimo (12-5)

16.36 meta Settimo (19-5)

35.12 meta Settimo (24-5)

37.19 meta Grassi trasforma Fessia (24-12)





1.11 meta Ponsetto trasforma Fessia (24-17)

9.02 meta Grosso trasforma Fessia (24-24)

15.06 meta Settimo (29-24)

29.28 meta Grassi (29-29)

35.03 meta Settimo (34-29)





Attività U14

Sabato 29 marzo 2025, ore 14:30 - Campo sportivo di Settimo Torinese Triangolare Stade - Volpiano - Collegno





Formazione

Della Marra Emanuele, De Vincenzo Gabriele, Oppicelli David, Curcio Nicolò, Rosso Raffaele, Aiazzi Marco, Curighetti Daniel, Barbera Emiliano, Asmar Rey, Porliod Lyam, Thiebat Luca, Condò Bryan, Forti Paolo, Mbaye Samuel, Ponchione Alan. Allenatore: Curighetti Marco





Tabellino

Volpiano 21 - Stade 12

2' meta avversari, trasformata 5' meta avversari, trasformata 10' meta avversari, trasformata 13' Rosso

25' Oppicelli, trasformata Curighetti





Collegno 21 - Stade 19

6' Oppicelli, trasformata Thiebat 10' Oppicelli, trasformata Porliod 12' meta avversari, trasformata 14' Oppicelli

16' meta avversari, trasformata 20' meta avversari, trasformata