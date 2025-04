Stade Valdôtain Rugby: Resoconto del weekend

Weekend in campo per tutte le categorie giovanili: l’U16 e l’U14 giocano a Sarre, mentre l’U12 e l’U18 si spostano in Piemonte, rispettivamente a Moncalieri e Ivrea. Tutte le squadre tornano a casa con grande soddisfazione e bei risultati!

Campionato U18

Domenica 13 aprile 2025, ore 12:30 - Campo sportivo di Ivrea Stade Valdôtain Rugby vs Amatori Genova

Vince Stade Valdôtain Rugby 65 a 10





Formazione Stade

Stella Michele, Fasoli Alessio, Lissolo Andrea, Sebastiani Matteo, Jorioz Jacopo, Donnet Cedric, Canino Andreas, Tarabella Alessandro, Paggioro Filippo, Fusetti Xavier, Steyn Estian, Tolnai Paolo, Riccitelli Alessandro, Neethling Dehan. In panchina: Favole Luca, Pozza Andrea, Mattiacci Raffaele, Gerbi Luca, Fusetti Elias, Boin Riccardo, Jimenez Andres. All: Ferrucci Stefano





Tabellino

2’ meta Tolnai, tr. Neethling 5’ meta Canino, nt

13’ meta Donnet, nt

17’ meta Paggioro, tr. Neethling 23’ meta Sebastiani, tr. Neethling 28’ meta Neethling, nt

31’ meta Steyn, nt

37’ meta Tarabella, nt

40’ escono Jorioz, Riccitelli e Stella. Entrano Jimenez, Fusetti E., Pozza 47’ esce Mattiacci entra Favole

50’ esce Boin, entra Tolnai 53’ meta Genova, nt

57’ esce Canino, entra Gervi 59’ meta Genova, nt

61’ meta Jimenez, tr. Paggioro 66’ meta Favole, nt

70’ meta Fusetti E., tr. Paggioro





Campionato U16

Sabato 12 aprile 2025, ore 16:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Pro Recco

Vince Stade Valdôtain Rugby 48 a 31





Formazione

Malacarne Filippo, Marchesani Nicolò, Mattei Emanuele, Ferré Clémy, Prelle Nicolò, Pizzuto Ruben, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Giaccio Rivarola Santiago, Caputo Mattia, Nicco Hervé, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Salto Nicholas, Sardino Matteo. In panchina: Truscelli Alessio, Colleoni Davide, Magnone Abramo, Gastaldi Luca, Maneo Matteo, Ungureanu Sebastian, Fessia Tommaso. All: Gramajo Jeronimo e Malavasi Giovanni.





Tabellino

9.00 meta Prelle (5-0)

16.00 meta Grassi trasformata Caputo (12-0)

22.00 meta Ponsetto (17-0)

26.00 meta Grassi trasformata Caputo (24-0)

28.00 meta Prelle (29-0)

32.00 meta Grassi trasformata Lovisetti (36-0)

35.00 meta Ponsetto (41-0)





4.15 meta avversari trasformata (41-7)

9.00 meta avversari trasformata (41- 14)

20.45 meta avversari (41- 19)

26.00 meta Sardino trasformata Fessia (48-19)

31.00 meta avversari trasformata (48-26)

33.00 giallo per Prelle e rosso per avversari

35.00 meta avversari (48-31)





Campionato U14

Sabato 12 aprile 2025, ore 15:00 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Ivrea

Vince Stade Valdôtain Rugby 96 a 5





Formazione

Curcio Nicolò, Forti Paolo, Mbaye Samuel, Jimenez Lorenzo, Aiazzi Marco, Condò Bryan, Avallone Marcel, Rosso Raffaele, Thiebat Luca, Curighetti Daniel, Porliod Lyam, De Vincenzo Gabriele, Della Marra Emanuele, Sacchi Tommaso, Oppicelli David. In panchina: Barbera Emiliano, Ponchione Alan, Sana Alberto, Asmar Rey. All: Curighetti Marco





Tabellino

5' Curighetti, trasformata Thiebat 17' Oppicelli, trasformata Curighetti 18' Oppicelli, trasformata Thiebat 22' Oppicelli, trasformata Thiebat

25' Curighetti

32' Curighetti, trasformata Thiebat 35' Rosso, trasformata Porliod

38' De Vincenzo, trasformata Thiebat 40' Oppicelli, trasformata Thiebat

42' Oppicelli, trasformata Jimenez 44' Thiebat, trasformata Thiebat 48' Aiazzi, trasformata Thiebat

50' Oppicelli, trasformata Thiebat 54' meta avversari

55' Ponchione, trasformata Thiebat





Festa del Rugby U12

Domenica 13 aprile 2025, ore 10:00 - Campo sportivo di Moncalieri Festa del Rugby U12 “Torneo della Vespa”





Atleti partecipanti

Massimo Miele, Gabriele Ponzetta, Gabriele Chenal, Christian Zagaglioni, Ludovico Goldoni, Pedro Ferré, Antonio Castagnino, Gabriel Cutrona, Niccolò Paolini, Alessandro Sganga, Elia Pierini, Zeno Fusetti, Aaron Battaglia, Nathan Brunet. All: Manga Clayton