Rugby: Weekend di Gloria per i Leoni!

Recap del weekend

Sabato 1 e domenica 2 marzo

Sabato in casa trionfano i leoni U14 per 47 punti a 0 con il Volvera; domenica invece sul campo del Rho la prima squadra vince per 31 a 27 dopo una partita difficile a cui i leoni hanno saputo tenere testa!

Dettagli



Campionato Serie B | Seniores

Domenica 2 marzo 2025, ore 14:30 - Campo sportivo di Rho Stade Valdôtain Rugby vs Rho Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 31 a 27





Formazione Stade

Gontier Massimo, Marchesini Massimo, Frazzetta Simone, Tavella Andrea, Chierici Josè, Calvone Andrea, Sebastiani Matteo, Duc Alberto, Barbieri Andrea, Noval Facundo, Manga Clayton, Lancione Luca, Zappa Stefano, Santoro Domenico, Gramajo Jeronimo. In panchina: Spagnolli Gianpaolo, Chalonec Santana Jader, Simoni Federico, Donnet Cedric, Malavasi Giovanni, Romeo Alessandro, Brama Adrian. All: Luis Otano e Parra German





Formazione Rho

1 Capitaneo Gianluca, 2 Asperti Kevin, 3 Sommella Giorgio, 4 Dassi Luca, 5 Spiniello Gianluca,

6 Riva Alessio, 25 Meniconi Andrea, 8 Romanò Marco, 9 Ribatti Carlo, 10 Frigerio Pietro, 11

Cremascoli Lorenzo, 12 Dudley Thomas, 13 Frigerio Giacomo, 14 Schiavone Riccardo, 15 Piombo Alessandro. In panchina: 16 Angioni Marco, 17 Fazzini Luca, 18 Ricco Emanuele, 23 Almasio Alessandro, 20 Cattaneo Augusto, 21 Interdonato Antonella, 22 Gatti Riccardo. All: Ragusi Giovanni





Tabellino

3’ meta del n. 11 del Rho, 12 trasforma 7-0

12’ meta del n. 6 del Rho, 14 trasforma 14-0

16’ meta di Lancione su calcetto di Noval, Noval trasforma 14-7 24’ punizione del Rho, calcia n. 12. 17-7

26’ punizione Stade, Noval realizza 17-10

33’ punizione Stade, Noval realizza 17-13 41’ meta del Rho, non trasformata 22-13





2’ punizione Stade, Noval realizza. 22-16 Esce Santoro, entra Malavasi

6’ punizione Stade, Noval calcia. 22-19

17’ meta di Sebastiani, nt 22-24 Escono Frazzetta e Calvone.

Entrano Spagnolli e Donnet. 21’ meta del Rho, nt 27-24

29’ giallo per Zappa

30’ escono Barbieri e Gontier, entrano Romeo e Simoni 33’ punizione del Rho, non realizzata

37’ giallo per il n. 20 del Rho

40’ meta di Gramajo, Noval trasforma 27-31





Dichiarazione

“Partita molto difficile, perché ci giocavamo i punti per restare incollati al CUS Genova (che poi abbiamo scoperto aver perso con il Capoterra e quindi ora siamo primi in classifica!).

Abbiamo trovato una squadra molto forte in mischia e i primi 20’ sono stati un po’ traumatici. Il cuore ha prevalso alla fine e allo scadere del 2 tempo siamo riusciti a portarci a casa la vittoria. Avremmo potuto fare meglio sui tre quarti, evitando i formalismi e spingendo un po’ di più per andare in meta. Il risultato però lo abbiamo portato a casa e siamo contenti!”

Domenico Santoro





Campionato U14

Sabato 1 marzo 2025, ore 15:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Volvera Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 47 a 0



In alto da sx: Sacchi Tommaso, Rosso Raffaele, Jimenez Felipe, Oppicelli David, Curcio Nicolò, Aiazzi Marco, Della Marra Emanuele, Bornaz André. In basso da sx: Curighetti Daniel, Asmar Rey, Porliod Lyam, Thiebat Luca, Condò Bryan, Forti Paolo, Mbaye Samuel, Avallone Marcel, De Vincenzo Gabriele, Ponchione Alan

Formazione

Curcio Nicolò, Forti Paolo, Mbaye Samuel, Jimenez Felipe, Aiazzi Marco, Condò Bryan, Avallone Marcel, Rosso Raffaele, Thiebat Luca, Curighetti Daniel, Porliod Lyam, De Vincenzo Gabriele, Della Marra Emanuele, Sacchi Tommaso, Oppicelli David. In panchina: Barbera Emiliano, Asmar Rey. Allenatore: Curighetti Marco, Otano Luis





Tabellino

1' Oppicelli, trasformata Thiebat 7' Oppicelli, trasformata Thiebat 12' Oppicelli, nt

14' Condò, trasformata Thiebat 17' Oppicelli, trasformata Thiebat 20' Rosso, trasformata Thiebat

22' Oppicelli, trasformata Thiebat