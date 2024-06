Il 15 e 16 giugno si è svolto il Challenge assoluto su pista nel campo Gabre Gabric di Brescia, gara di livello nazionale volta alla selezione dei migliori atleti che non hanno ottenuto il minimo per la partecipazione diretta ai campionati italiani e che andranno a concorrere per le finali in occasione di essi. Parteciperanno ai campionati italiani i primi tre classificati più tutti i successivi fino al riempimento dei posti disponibili, oltre ovviamente a coloro che hanno conseguito già il minimo di partecipazione assoluto. I campionati italiani si svolgeranno a La Spezia il 29 e 30 giugno. Sono in totale 6 i rappresentanti valdostani in gara.

Sui 400Hs H91 Jean-Marie Robbin (1998, Atl Biotekna) si classifica 7° in 52”62 dietro al compagno di allenamenti Joao Carlos Pina Barros (1999, Athletic club 96 Alperia) che conclude la gara in 52”53 in 6a posizione. Nella stessa gara Simone Bottan (1995, Battaglio CUS Torino), ex atleta dell'Atletica Pont Donnas, si classifica 12° in 53”29.

Corinne Challancin (1999, Atl. Firenze Marathon) si classifica 5a con la misura di 12,76 m nel salto triplo.





Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas), in gara nei 3000 siepi, vince la sua batteria con il tempo di 9’15”43 (primato stagionale) classificandosi 12° assoluto.

Jean Marie Robbin è stato anche secondo frazionista della staffetta dell’atletica Biotekna assieme a Alessandro Franceschini, Andrea Federici e Pietro Pivotto. La formazione ha ottenuto la 3a posizione in 3’15”36.