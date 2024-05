Incontro per Rappresentative Cadetti “Memorial Pratizzoli” – Parma 1-2 giugno 2024

Lunedì 27 Maggio il fiduciario tecnico della FIDAL VDA ha rilasciato le convocazioni per l’incontro per rappresentative Cadetti “Memorial Pratizzoli” arrivato alla 10a edizione che si svolgerà nelle giornate dell’1 e 2 giugno sulla pista di atletica del Campo Scuola Lauro Grossi di Parma. In totale sono stati convocati 26 atleti della categoria cadetti/e: 13 maschi e 13 femmine. Gareggeranno individualmente nelle varie discipline per cui sono stati convocati + una staffetta 4x100 m. La somma dei punteggi, basati sul posizionamento nella classifica di specialità, ottenuti dai vari atleti nelle varie discipline concorrerà a stilare la classifica delle rappresentative.

I convocati per la rappresentativa regionale valdostana sono: