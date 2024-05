Atletica Cogne Aosta: elenco manifestazioni a cui ha partecipato nell'ultima settimana

Ecco qui di seguito l'elenco delle manifestazioni a cui gli atleti dell'Atletica Cogne Aosta hanno partecipato. In dettaglio anche i risultati.

22 MAGGIO

SOIRÉE VERTICAL SAINT OYEN





GIULIA FRAMARIN VINCE NELLA CATEGORIA 15-17 ANN I





Mercoledì scorso, 22 maggio, è andata in scena una delle tappe della Soirée Vertical “Lo Drette di Matouffie”.

Tra i giovanissimi, nel percorso da 2,32km e con un dislivello di 481m vince la nostra atleta Giulia Framarin con il tempo di 28’34”.





“Giulia Framarin - Soirée Vertical Sant Oyen”





Link ai risultati: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=41977&realtime=false#





25 MAGGIO





Donnas - Trofeo CONI Ragazzi/e – 4° EDIELCO Grand Prix Ragazzi M/F





ELEONORA DELLIO E ILARIA TESTOLIN VINCONO IL TETRATHLON





Sabato 25 maggio a Donnas si è svolta la Fase Regionale del Trofeo CONI, un progetto nazionale, con cadenza annuale. In programma tre tipi di Tetrathlon: “A” 60m, salto in alto, getto del peso e 600m, “B” 60m, salto in lungo, lancio del vortex e marcia 1km e “C” con 60hs, salto in lungo, getto del peso e 600m.





Eleonora Dellio e Ilaria Testolin vincono rispettivamente il Tetrathlon C e il Tetrathlon B.

Eleonora guadagna 2370 punti dati dalla somma delle prestazioni ottenute sui 60hs con il nuovo personale di 10”10 (886pt.), nel salto in lungo atterra a 3m81 (578pt), nel getto del peso segna la misura di 5m94 (276pt.) e chiude nei 600m con il tempo di 1’57”15 (630pt.) migliorandosi di 2 secondi.

Ilaria, invece ottiene 2228 punti dai 60m con il nuovo PB di 9”11 (636 pt.), nel salto in lungo con la misura di 3m73 (559pt.), si migliora anche nel lancio del vortex con 26m54 (454pt.) e completa 1km di marcia in 5’53”54 (579pt.).





Al maschile, sul podio anche Alessandro Bois che arriva 2° nel Tetrathlon A con 1577 punti migliroandosi in tutte e 4 le prove. Nei 60m taglia il traguardo in 8”23 (369pt.), nel salto in alto supera la misura di 1m20 (504pt.), nel getto del peso lancia a 8m41 (392pt.) e arriva al traguardo dei 600m con il tempo di 1’57”51 (313pt.).





Bene anche tutti gli altri nostri Ragazzi e Ragazze. Nel Tetrathlon A Jacques Berard arriva 7° con 968 punti. Nel Tetrathlon B, 4ª Maria Navarretta con 1998 punti, 5ª Smilla Mariotti Cavagnet con 1944 punti e 8ª Alaa Koussaimi con 1423 punti, infine nel Tetrathlon C 4ª posizione per Gianmarco Ferrandoz, al femminile 11ª Joan Elisabeth Millet con 752 punti e Noemi Chapel 12ª con 590 punti.





Eleonora Dellio e Ilaria Testolin si guadagnano così il pass per la Finale Nazionale in programma dal 3 al 6 ottobre 2024 in Sicilia nell'area di Catania.

“Trofeo CONI – Gruppo Cogne”





Link risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35608/Index.htm





Donnas - Meeting Sprint and Throw





KIRSTEN GOYET IN UNA GARA DI ALTISSIMO LIVELLO





Sabato 25 maggio, sempre al campo Crestella di Donnas, si è svolta anche una gara ad inviti per il lancio del disco.

Tra le big, come Stefania Strumillo (GS Fiamme Azzurre) capace di 58m26, Diletta Fortunata (CS Carabinieri) 56m94 e Emily Conte (GS Fiamme Oro Padova) con 56m69 anche la nostra Allieva Kirsten Goyet, la più piccola in gara.

Una gara influenzata molto dal vento che portava l’attrezzo fuori settore e da qualche goccia di pioggia che non rendeva proprio ottimale la pedana. Kirsten parte con un lancio nullo, al secondo lancio segna la misura di 25m97, 3° e 4° lancio nulli e al 5° lancio scaglia l’attrezzo a 29m23 che rappresenta la sua terza miglior misura di sempre. Infine, il 6° lancio nullo ma comunque una buona gara per Kirsten che fa esperienza in una giornata di altissimo livello.





“Kirtsen Goyet - disco”





Link risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG36173/Index.htm





26 MAGGIO





EDILECO GrandPrix Esordienti – 2ª prova





Domenica 26 maggio a Donnas viene recuperata la 2ª prova dell’EDILECO Grand Prix per le categorie esordienti M/F.

In programma dei il Triathlon Esordienti 5-8 anni con 40hs, peso e 150m, per gli Esordienti 10 anni al femminile 200hs, alto e vortex e al maschile 200hs, lungo e peso.





Triathlon esordienti 5-8 Femminili (40hs, peso e 150m):

4ª Laetitia Desaymonet – 128 punti

8ª Matilde Paolella – 104 punti

9ª Gigliola Serra – 104 punti





Triathlon esordienti 5-8 Maschili (40hs, peso e 150m):

9° Mathieu Berard – 104 punti

15° Elias Bitto – 68 punti

16° Jean Milanesi Zanivan – 66 punti

18° Giovanni Cremaschi – 52 punti





Triathlon esordienti 10 Femminili (200hs, alto, vortex):

2ª Giorgia Cuaz – 146 punti

7ª Maelys Congedo – 106 punti

8ª Martina Congedo – 102 punti

10ª Rhianna Testolin – 82 punti

12ª Christel Cantelli – 82 punti

115ª Eloisy Gerard – 68 punti

17ª Francine Stevenin – 66 punti

18ª Julie Chenal – 64 punti

19ª Alissa Cianci – 64 punti





Triathlon esordienti 10 Maschili (200hs, lungo, peso):

7° Emilie Desaymonet – 120 punti

11° Benoit Bidese – 86 punti

14° Giacomo Ferrandoz – 82 punti





“Esordienti Cogne”





Link risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG36384/Index.htm





GRESSAN – 45° TOR DE GARGANTUA





JULIE TRUC E FRANCESCA MILANI SUL PODIO NELLA CATEGORIA 15-17 ANNI





Domenica 26 maggio al via il 45° Tor De Gargantua con più di 200 atleti in gara.





Nella categoria assoluta nel percorso da 10km 19° Paolo Restano con 45’40”, 20° Daniele Pigliacelli in 45’50”, 32° Massimiliano Varone con 47’35”, 42° Mino Parisi in 49’53” e 53° Salvatore Tropiano in 52’41”.





Passando ai più giovani, nella categoria 15-17 anni femminile, nel percorso di circa 4km vince Julie Truc in 10’56” e 3ª

Francesca Milani in 12’26”.





Nella categoria 12-14 anni, nei circa 2km di gara, al maschile secondo Leonardo Casarotto in 4’47”. Al femminile seconda

Desireée Pauline Linty con 5’18 e 7ª Cecilie Borbey in 5’47”.





Nella distanza di 1km, Alice Borbey si piazza sul secondo gradino del podio con 3’41”.





“Milani Francesca”





Link risultati: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=42093&realtime=false#