Rugby: Recap del weekend

Sabato in campo per l’U14 che gioca con il Biella in casa. Il risultato finale non è il vero specchio della prestazione dei leoni, che pur giocando una bella partita, perdono 21 a 49.

Domenica l’U16 partecipa al Torneo delle Fragole a San Mauro Torinese, mentre la Propaganda si sposta a Novara per la Festa del Rugby. L’U12 si arrende solo in finale al Torneo della Cupola di Novara, risultando quindi 2° classificata della giornata su tutte le squadre presenti. Complimenti a tutti i nostri leoncini!

Mentre le squadre giovanili erano impegnate nei vari tornei, i leoni Seniores si sono ritrovati in Club House con l’ASD Ares Sport (Hockey) per festeggiare lo splendido risultato, di ambo le squadre, per questa stagione sportiva.

Sabato 25 maggio, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 15:30 Stade Valdôtain Rugby vs Biella Rugby

Vince Biella Rugby 49 a 21

Starting XV: Marchesani Nicolò, Porliod Yari, Ferina Edoardo, Cavani Yannick, Jimenez Lorenzo, Nicco Hervé, Condò Bryan, Pizzuto Ruben, Thiebat Luca, Giaccio Rivarola Santiago, Curighetti Daniel, Oppicelli David, Fusinaz Gerard, Asmar Rey.

A disposizione: Colleoni Davide Allenatori: Max Lodi, Marco Curighetti





2’ Oppicelli, tr. Giaccio 10’ meta Biella

12’ Oppicelli, tr. Thiebat 16’ meta Biella

20’ Oppicelli, tr. Curighetti 23’ meta biella





26’ meta Biella, tr.

32’ meta Biella

39’ meta Biella

42’ meta Biella

48’ meta Biella





Domenica 26 maggio, Campo sportivo di San Mauro Torinese (TO), ore 9:30

Stade Valdôtain Rugby partecipa, in franchigia con l’U16 del Rivoli Rugby, al Torneo delle Fragole





Domenica 26 maggio, Campo sportivo di Novara (NO), ore 10:00 Concentramento Propaganda

Under 6:

Cecilia Della Mara, Mattia De Santis, Manuel Duguet, Bjorn Duroux, Leonardo Chenal, Edoardo Pession, Matteo Parra, Damiano Vuillermoz, Simone Stella, Ludovico

Soreca. Allenatore: German Parra





Under 8:

Tommasso Presta, Duroux Dylan, Denis Kajevich, Javier Ramolivaz, Edoardo Nocerino. Allenatore: Facundo Noval





Under 10:

Gabriele Chenal, Alfredo De Janossi, Lorenzo Parra, Leonardo Rubino, Andrea Foti, Elia Pierini, Gabriele Leuci, Aaron Duroux .

Allenatori: Gabriele Maietti, Cedric Donnet.





Under 12:

Emanuele Della Marra, Marcel Avallone, Marco Aiazzi, Gabriele Di Vincenzo, Lyam Porliod, Paolo Forti, Tommaso Sacchi, Zeno Fusetti, Nathan Brunet, Leonardo

Caracciolo, Ludovico Goldoni. Allenatore: Adriano Picco









Under 6

Under 8

Under 10

Under 12

Under 14

Under 16

Pranzo con ARES Sport (n. 2 foto)









Un commento del Torneo della Propaganda, impegnata a Novara.