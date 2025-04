Stade Valdôtain: un sogno che diventa realtà! Promozione storica in Serie A

CAPOTERRA (Cagliari), 26 aprile 2025 – Una giornata destinata a entrare nella leggenda dello sport valdostano. Lo Stade Valdôtain Rugby ha conquistato una storica promozione in Serie A, la seconda categoria nazionale, battendo in trasferta il Capoterra con il punteggio di 22-16. Un'impresa straordinaria per una squadra che, da neopromossa in Serie B, ha saputo sorprendere tutti, ottenendo 15 vittorie su 18 partite giocate e arrivando in vetta al girone. ​

Il match, disputato al Campo sportivo di Capoterra, è stato una vera e propria battaglia. Al 14’, Calosso ha aperto le marcature con una meta, portando lo Stade in vantaggio 5-0. Il Capoterra ha risposto al 19’ con un calcio di punizione trasformato da Aru, accorciando le distanze a 5-3.​

La partita ha visto momenti di tensione, con cartellini gialli per Chalonec e Chisba al 25’. Nel secondo tempo, Manga ha segnato una meta al 6’, non trasformata da Gramajo, portando il punteggio a 10-3. Il Capoterra ha reagito con un altro calcio di punizione di Aru al 19’, riducendo lo svantaggio a 10-6.​

Al 22’, Chierici ha segnato una meta per lo Stade, non trasformata, portando il punteggio a 15-6. Il Capoterra ha risposto con una meta di Pace al 26’, trasformata da Aru, avvicinandosi a 15-13. Al 33’, un altro calcio di punizione di Aru ha portato il Capoterra in vantaggio per la prima volta, 15-16.​

Ma al 36’, Malavasi ha segnato la meta decisiva, trasformata da Gramajo, fissando il punteggio finale sul 22-16 per lo Stade.​

Il presidente della società, Francesco Fida, ha espresso tutta la sua gioia:​ "Spettacolo, bellissimo, felicissimo di vedere tutta questa gente gioire. È troppo bello, siamo un gruppo spettacolare, siamo felicissimi e ora ci godiamo questa festa incredibile perché ce la meritiamo!"​

Anche l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d'Aosta, Giulio Grosjacques, ha commentato l'impresa:​

"Rappresenta una pagina straordinaria per lo sport valdostano l'impresa dello Stade Valdôtain Rugby che, vincendo sul terreno del Capoterra, conquista la Serie A, dopo aver scalato due categorie in due sole stagioni. È questo il frutto del lavoro di una società, guidata da Francesco Fida, che ha saputo coinvolgere tanti giovani che, negli ultimi anni, si sono avvicinati con passione al rugby, raggiungendo il punto più alto della prestigiosa storia di questo sport in Valle d’Aosta. La Regione continuerà a essere al fianco della società, degli atleti e dei tanti tifosi in questo percorso di successi e di crescita."​

Stade Valdôtain Rugby:

Gontier Massimo, Chalonec Santana Jader, Frazzetta Simone, Lallinaj Geri, Tavella Andrea, Sebastiani Matteo, Duc Alberto, Chierici José, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Manga Clayton, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Lancione Luca, Gramajo Jeronimo.​

Panchina:

Gontier Stefano, Colaiuda Aldo, Henriod Patrik, Calvone Andrea, Barbieri Andrea, Anselmet Henri, Santoro Domenico.​

Allenatori:

Otano Luis, Parra German, Ferrucci Stefano.​

Capoterra:

Chisba Nuhu, Uccheddu Matteo, Thioye Malick, Ferrarese Paolo, Vega Juan Manuel, Oghittu Dario, Balboni Filippo, Pace Juan Cruz, Brui Simone, Zucconi Jacopo, Celembrini Lorenzo, Wilson Riley, Stara Carlo, Panduccio Federico, Aru Mattia.​

Panchina:

Lai Matteo, Talakhadze Nikoloz, Ganga Antonio, Piano Nicolò, Greco Andrea, Marongiu Samuele, Murgia Antonio.​

Allenatori:

Garau Marcello, Ambus Gabriele.