Calvesi in testa ai Campionati di Società Regionali

Nel weekend dell’ 11 e del 12 maggio a Mondovì ha preso il via l’ormai consolidato l’appuntamento dei Campionati di Società Piemonte e Valle d’Aosta. Le società valdostane, in gara con le società piemontesi, hanno partecipato alla kermesse che ha visto sfidarsi più di 1800 atleti nelle varie discipline.

La classifica di società della Fase di Qualificazione da quest’anno risulta anche valida per l’assegnazione del titolo valdostano assoluto che va sia al femminile sia al maschile all’Atletica Sandro Calvesi.

Al femminile la Calvesi aveva già acquisito la partecipazione alle fasi nazionali grazie al club challenge dell’anno precedente.

Tra risultati più rilevanti delle due giornate c’è il tempo di Eleonora Foudraz, trascinatrice della squadra femminile Calvesi, che nei 400m conquista la prima posizione con il tempo di 53”35 (1075punti), vicino al suo personale di 53”24.

Eleonora Munari conquista il posto per i nazionali in due gare: con il tempo di 1’03”67 nei 400hs (917 punti) e di 15”24 nei 100hs (867 punti). Per la Cogne sfiora quasi 900 punti Nicole Dellio con il tempo di 12”51 nei 100m e di 26”29 nei 200m.

Nella gare maschili sono tre i risultati sopra gli 800 punti: 1.92 nel salto in alto di Federico Deligios (Calvesi), 1’57”76 negli 800m di Mattia Rodà Savoini (Calvesi), 9’24”77 nei 3000 siepi di Diego Yon (Pont Donnas).