Atletica: Edileco GrandPrix - 3 prova

Nella giornata del 12 maggio nel Centro Sportivo Crestella a Donnas si è tenuta la 3a prova del Edileco GrandPrix. Al mattino hanno gareggiato gli esordienti delle categorie E5, E8 e E10 impegnati nel triathlon: le 3 specialità per le categorie E5 e E8 sono state il Salto in Lungo, il lancio del Cerchio e i 400 m. Per la categoria E10 la gara era composta dai 50 m HS, il getto del Peso di gomma (2kg) per le ragazze e il lancio del Vortex per i ragazzi e i 600 m per entrambi. Nel pomeriggio, invece, c’è stato il recupero della 3a prova del Edileco GrandPrix delle categorie Ragazzi e Cadetti: la categoria Ragazzi/e è stata impegnata nel triathlon composto da 60 m, salto in alto e 600 m al maschile e 60 m, peso (2kg) e 600 m al femminile. I Cadetti/e hanno potuto partecipare ad un massimo di 2 specialità tra 80 m, 300 m Hs H76, 1000 m, Marcia (5000m M, 3000 m F), salto in Alto, Triplo, Peso (4kg M, 3 kg F) e Disco (1,5 Kg M, 1 Kg F) e in più la staffetta 4x100 m.

Tra le cadette da segnalare l’eccelletene prestazione sui 300 Hs H76 che vedono la vittoria di Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) che si è classificata 1a con il tempo di 46”06 imponendo un distacco di 5” dalla 2a classificata. Sempre la Giovanetto è stata protagonista assieme a Alice Abate, Francesca Ticchio e Annachiara Rolfini del nuovo record regionale della 4x100 m, targato Atl. Pont Donnas, della categoria cadette che con il tempo di 51”79 hanno dominato indiscutibilmente la gara. Altre prestazioni di rilievo in campo femminile sono state quelle di Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi) che va al primato personale negli 80 m con il tempo di 10”51, Annachiara Rolfini (2010, Alt. Pont Donnas) che vince la gara dei 1000 m con il tempo di 3’24”85, Margot Pitet (2010, Pont Donnas) che vince i 3000 m marcia in 19’54”97, Miriam Colosimo (2009, Atl. Pont Donnas) che con 1,40 m vince la gara di salto in alto. Per i cadetti Cretier Thierry (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che vince la gara di marcia 5000 m in 32’38”54. La staffetta 4x100 m dell’Atletica Pont Donnas, composta da Edoardo Lingeri, Emilien Ronc, Joel Pitet e André Borrettaz, vince la gara con il tempo di 48”83. André Borrettaz (2009) si aggiudica anche il salto in alto maschile con 1,65 m. Edoardo Lingeri (2009) vince anche il salto triplo con 11,82 m.

Il podio delle categorie EM5-8 ha visto come vincitore Leonardo Bertucci (2015, Atl. Pont Donnas) con 148 punti e completato da Gabriel Jotaz (2015, Atl. Sandro Calvesi), 144 punti, e Leonardo Petacchi (2016, Atl. Sandro Calvesi), 120 punti. Al femminile, sempre per le categorie E5-8 la vittoria va con 142 punti a Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas), al 2° posto si è classificata Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) con 134 punti e 3a Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) con 126 punti.

Nelle categorie maschile E10 la vittoria va a Paolo Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas), con 138 punti, seguito da Emile Desaymonet (2013, Atl. Cogne Aosta), 136 punti, e Thibaud Mosso (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 134 punti. Al femminile il podio si compone con Sara Schiavoni (2013, Atl. Sandro Calvesi) e Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta) 1e a parimerito con 144 punti e Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi) 3a con 138 punti.

Il triathlon ragazzi è stato vinto da Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) con il punteggio di 1723 punti. Si è classificato 2° con il punteggio di 1568 punti Alessandro Bertucci (2011, Atl. Pont Donnas). A completare il podio è Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) con punti 1460. A livello femminile il primo posto è andato a Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) con 1670, 2a Greta Giachino (2011, Atl. Saint-Christophe) con 1611 e in 3a posizione Anna Albiero (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 1563.