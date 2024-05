Rugby. Stade Valdotain, la Seniores sbanca Genova

Sabato di attività per le giovanili Stade. L’U16 gioca a Biella e deve cedere ai padroni di casa che vincono 47 a 34. L’U14 invece gioca un triangolare a Sarre con l’Alba Rugby e l’Oleggio Rugby vincendo le due partite, rispettivamente 45 a 7 e 19 a 12. Domenica invece i piccoli del Propaganda vanno a Ginevra per una giornata di rugby in compagnia degli amici oltralpe, mentre la Seniores gioca a Genova la penultima partita di Campionato, tornando a casa con una vittoria per 29 punti a 20.

Seniores: Campionato di Serie C - II° Fase - 9° giornata Domenica 5 maggio, Campo sportivo di Genova (GE), ore 12:30 Amatori Genova vs Stade Valdôtain Rugby Vince Stade Valdôtain Rugby 29 a 20

Formazione: Gontier Massimo, Tavella Andrea, Gontier Stefano, Henriod Patrik, Zanuso Brunoenrico, Deval Ryan, Seghesio Lorenzo, Chierici José, Planaz Pietro, Noval Facundo, Fusetti Elias., Zappa Stefano, Calosso Francesco, Maietti Gabriele, Gramajo Jeronimo. A disposizione: Rosso Sebastiano, Merivot Stephan, Brongo Antoine, Calvone Andrea, Fusetti Xaviers, Ambrosio Nello, Romeo Alessandro. Allenatori: Parra German, Ferrucci Stefano

"Siamo tutti molto felici perché tra i convocati oggi, titolari e riserve, ci sono stati 8 ragazzi che giocano in U18 e che quest’anno si sono allenati con i più grandi della Seniores: siamo sicuri che l’anno prossimo riusciranno a fare bene, proprio come hanno già dimostrato in questi mesi. Per il mondo delle categorie giovanili e del rugby in generale questa sinergia rappresenta un segnale importante, ovvero che il lavoro fatto è ottimo, che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta e che sempre più bambini e ragazzi si stanno innamorando della palla ovale, permettendo a questo sport di crescere sempre di più! Sono personalmente felice ed emozionato di aver visto il capitano Gontier a fine partita con i ragazzi U18 insieme, il rugby merita questo: un numero sempre maggiore di bambini e giovani che iniziano o continuano a giocare", ha dichiarato il giocatore Francesco Fida.

“È stata una partita molto combattuta, in cui non siamo riusciti a esprimere al meglio il nostro gioco, forse anche a causa del viaggio e della sveglia presto. Siamo comunque riusciti a portare a casa la vittoria e con questa siamo nove vittorie consecutive. Personalmente devo annunciare che è stata per me l’ultima partita della mia carriera da rugbysta: sono molto felice di aver fatto parte di questo gruppo e di aver contribuito ad arrivare al traguardo della serie B, obiettivo importante per la storia del rugby valdostano. Spero, ma sono certo, che il prossimo anno la società e i miei compagni di squadra vivranno una bellissima esperienza in serie B", ha aggiunto il giocatore Brunoenrico Zanuso.

Campionato U16 Sabato 4 maggio, Campo sportivo di Biella (BI), ore 17:00 Stade Valdôtain Rugby vs Biella Rugby Vince Biella Rugby 47 a 34

Formazione: Malacarne Filippo, Fasoli Alessio, D’orazio Jacopo, Prelle Nicolò, Battendier David, Posillipo Paolo, Jorioz Jacopo, Sebastiani Matteo, Miramonti Elias, Caputo Mattia, Fessia Tommaso, Tropiano Elia, Giachino Gabriele, Scarfò Domenico, Vestena Tommaso. A disposizione: Negre Federico, Casiraghi Leonardo, Mattei Emanuele, Pal Denis, El Jaafary Brahim, Gastaldi Luca, Ottobrini Kevin

Campionato U14 Sabato 4 maggio, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 15:30 Triangolare Stade Valdôtain Rugby - Alba Rugby - Oleggio Rugby

Formazione: Marchesani Nicolò, Porliod Yari, Ferina Edoardo, Cavani Yannick, Jimenez Felipe Lorenzo, Condò Bryan, Pizzuto Ruben, Thiebat Luca, Giaccio Rivarola Santiago, Curighetti Daniel, Oppicelli David, Rosso Raffaele, Asmar Rey. A disposizione: Colleoni Davide Allenatori: Lodi Max, Curighetti Marco

Festa del Rugby U12, U10, U8 Domenica 5 maggio, Campo sportivo di Ginevra (CH), ore 9:00 Concentramento Propaganda

Atleti U12: Giaccio Santiago, De Vincenzo Gabriele, Marco Aiazzi, Lyam Porliod, Marchesani Nicolò, Gabriele De Vincenzo, Avallone Marcel, Leonardo Caracciolo, Zeno Fusetti, Christian Zagaglioni, Luca Thiebat, Paolo Forti. Allenatore Adriano Picco

Atleti U10: Aron Duroux, Filippo Canzano, Maé Barrel, Samuele Gerbore, Gabriele Chenal, Giacomo Ponzetta, Leonardo Ruffino, Elia Pierini, Gabriele Leuci, Gabriele Ponzetta. Allenatore Alberto Bonino.

Atleti U8: Xavier Ramolivaz, Leonardo Manuele, Francesco Tresca, Dylan Duroux. Accompagnatore Russell Tresca