Rugby: Stade Valdotain, l'under 16 vince contro Genova

Sabato pomeriggio di attività per l’U14 dello Stade Valdotain che sul campo di Settimo Torinese gioca un triangolare con i padroni di casa e il Rivoli. Vittoria con questi ultimi per 28 a 5, sconfitta con i padroni di casa per 54 a 0.

Domenica di gioco anche per per U16 e U18, rispettivamente a Novi Ligure con gli Amatori Genova e a Sarre con il Rivoli. I leoni portano a casa due vittorie importanti: l’U16 per 36 a 24, l’U18 per 57 a 8.

Campionato U18 Domenica 17 marzo, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 12:30 Stade Valdôtain Rugby vs Rivoli Rugby 57-8

Formazione Starting XV: Stanichievici Gianluca, Marchesini Massimo, Fasoli Diego, Calvone Andrea, Ardy Valerio, Donnet Cedric, Panetti Nicolas, Deval Ryan, Planaz Pietro, Maietti Gabriele, Fusetti Elias, Tarabella Alessandro, Moore Pablo, Paggioro Filippo, Cannistraci Donato. A disposizione: Stella Michele, Novani Alessandro, Orrù Gabriele, Mattiacci Raffaele, Sappa Nicolò, Jimenez Joaquin, Fusetti Xavier. Allenatori: Parra German, Colaiuda Aldo

Partita sulla carta facile e, in campo risulta essere così. Fischio di inizio e subito partenza a razzo, con Planaz al 2° minuto che schiaccia in meta 5-0, Maietti non trasforma. Al 4° è Deval che realizza dopo una fuga da metà campo 10-0, Maietti converte 12-0. Poi succede quello che non ti aspetti, i ragazzi si adattano al ritmo degli avversari e il gioco ne risente, tanto da concedere una punizione centrale, facilmente trasformata dagli avversari al 12° 12-3.

A questo punto ci pensa Fasoli a dare una scossa al torpore della partita con una meta di prepotenza al 17°, non trasformata da Maietti,17-3. Sempre Fasoli finalizza un bel calcio di Maietti al 33°, 22-3, trasformata da Maietti 24-3. Passano 2 minuti e Deval chiude il 1° tempo schiacciando in mezzo ai pali 29-3, facile trasformazione x Maietti, 31-3.

Inizia il 2° tempo ed inizia la girandola di sostituzione per mettere alla prova tutto il gruppo. Al 40° è Maietti a mettersi in proprio e con una serie di finte e disorienta gli avversari marcando in mezzo ai pali il 36-3, Opi trasformata nel 38-3. Al 46° è Xavier Fusetti e schiacciare alla bandierina la meta personale, 43-5 , Maietti trasforma, 45-3. Continua la pressione locale e Planaz, approfitta di un pallone perso dagli avversari x schiacciare in mezzo ai pali, 50 -3, Maietti trasforma, 52-3. Al 60° sussulto Rivoli, con una pregevole azione finalizzata alla bandierina, 52-8, meta non trasformata per la difficile angolazione.

Allo scadere del tempo è però Maietti a chiudere i conti per il 57-8 finale, Planaz, che sostituisce un esausto Maietti, non trasforma. Partita andata come da pronostico, anche se l'attenzione non è stata sempre al 100%, contro un avversario che ha mostrato un bel gioco ed un buon fraseggio. 5 punti conquistati in questo recupero che ci fanno risalire in classifica, dopo 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta, per un totale di 17 punti grazie ai bonus mete. Sabato prossimo ad Ivrea l'ostico CUS Genova sul cammino dei nostri ragazzi.

Campionato U16 Domenica 17 marzo, Campo sportivo Novi Ligure (AL) Stade Valdôtain Rugby vs Amatori Genova 36-24

Formazione Starting XV: Malacarne Filippo, Fasoli Alessio, D’orazio Jacopo, Ferré Clemy, Battendier David, Posillipo Paolo, Jorioz Jacopo, Sebastiani Matteo, Caputo Mattia, Rosa Jacopo, Fessia Tommaso, Grassi Davide, Tropiano Elia, Giachino Gabriele, Vestena Tommaso. A disposizione: Negre Federico, Casiraghi Leonardo, Mattei Emanuele, Morelli Riccardo, Pace Gabriele, Miramonti Elias, Gastaldi Luca. Allenatori: Bellafiore Luca, Gramajo Jeronimo

Campionato U14 Sabato 16 marzo, Campo sportivo Settimo Torinese Triangolare: Stade Valdôtain Rugby - Rivoli Rugby - Settimo Torinese Stade Valdôtain Rugby vs Rivoli Rugby 28-5 Stade Valdôtain Rugby - Settimo Torinese 0-54

Formazione Starting XV: Marchesani Nicolò, Porliod Yari, Cavani Yannick, Jimenez Lorenzo, Nicco Hervé, Condò Bryan, Pizzuto Ruben, Thiebat Luca, Giaccio Rivarola Santiago, Curighetti Daniel, Oppicelli David, Fusinaz Gerard, Ferina Edoardo. Allenatori: Max Lodi, Marco curighetti