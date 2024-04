Rugby: STADE VALDOTAIN PROMOSSO IN B!

Sabato di rugby per quasi tutte le giovanili Stade! Scendono in campo al mattino a Sarre tutte le categorie Propaganda, U12, U10, U8 e U6, per un concentramento con i loro pari età provenienti dal Piemonte e dalla Svizzera. Al pomeriggio, invece, giocano a Sarre i leoni U14 che con il Monferrato Rugby perdono 15 a 27 e a Ivrea l’U16 che vince 38 a 35 con gli Amatori Genova.

Alle 17:30 a Sarre la partita della Prima squadra, partita che vale la promozione in serie B. I nostri leoni trionfano 40 a 20!

Seniores: Campionato di Serie C - II° Fase - 8° giornata Sabato 20 aprile, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 17:30 Stade Valdôtain Rugby vs VII Torino Vince Stade Valdôtain Rugby 40 a 20

Starting XV: Gontier Massimo, Miani Marco, Colaiuda Aldo, Henriod Patrick, Lallinaj Geri, Tavella Andrea, Duc Alberto, Chierici José, Barbieri Andrea, Noval Facundo, Carlino Nicola, Lancione Luca Calosso Samuele, Zappa Stefano, Gramajo Jeronimo. A disposizione: Brongo Antoine, Romeo Alessandro, Solenne Andrea, Charbonnier Nicholas, Seghesio Lorenzo, Gontier Stefano, Spagnolli Gianpaolo. Allenatori: Parra German, Ferrucci Stefano

Campionato | U16 Sabato 20 aprile, Campo sportivo di Ivrea (TO), ore 14:30 Stade Valdôtain Rugby vs Amatori Genova Vince Stade Valdôtain Rugby 38 a 35

Starting XV: Malacarne Filippo, Fasoli Diego, Prelle Nicolò, Battendier David, Posillipo Paolo, Jorioz Jacopo, Sebastiani Matteo, Miramonti Elias, Caputo Mattia, Fessia Tommaso, Rosa Jacopo, Tropiano Elia, Giachino Gabriele, Vestena Tommaso. A disposizione: Casiraghi Leonardo, Mattei Emanuele, Pal Denis, Morelli Riccardo, Scarfò Domenico, Ottobrini Kevin. Allenatori: Bellafiore Luca, Gramajo Jeronimo

Festa del Rugby | U12, U10, U8, U6 Sabato 20 aprile, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 10:00 Concentramento Propaganda

Atleti U12 Marco Aiazzi, Paolo Forti, Leonardo Caracciolo, Lyam Porliod, Gabriele De Vincenzo, Tommaso Sacchi, Youssef Ghodhbani, Emanuele Della Marra, Zeno Fusetti, Nathan Brunet, Ludovico Goldoni, Federico

Atleti U10 Ponzetta Gabriele, Leuci Gabriel, Fusca Lorenzo, Chenal Gabriele, Ponzetta Giacomo, Gerbore Samuel, Pierini Elias, Barrel Maee, Milesi Samuel, Spanò Joshua, Rubino Leonardo, Pizzi Davide, Duroux Aaron, De Janossi,Alfredo, Guichardaz Philipe, Parra Lorenzo, Foti Andrea.

Atleti U8 Duroux Dylan, Manuele Leonardo, Tresca Francesco, Presta Tommaso, Kajevic Denis, Nocerina Edoardo, Ramolivaz Javier, Pizzi Simone

Atleti U6 Liam Bulgarelli, Matteo Parra, Leonardo Chenal, Riccardo Amoroso, Lorenzo Rosa, Simone Stella, Ettore Malacarne Gentile, Mattia De Santis, Cecilia Della Mara, Damiano Vuillermoz, Edoardo Pession.