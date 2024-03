Rugby: Recap del weekend

Sabato di attività per l’U16 Stade che in campo a Ivrea con il Rivoli Rugby perde per 52 punti a 19.





Domenica, invece, causa maltempo la Festa del Rugby a Oleggio per l’U8 e l’U10 viene rinviata, mentre l’U18 scende in campo a Ivrea con i pari età di Genova.

La partita si conclude con un pareggio, 17 a 17.

Sempre domenica, appuntamento importante per due atleti Stade: Matteo

Sebastiani e Elia Tropiano partecipano, convocati dalla selezione U16 del Piemonte, a Parma al Torneo delle Regioni.









Campionato | U18

Domenica 10 marzo, Campo sportivo Carlini Bollesan (GE), ore 12:30 Stade Valdôtain Rugby vs Amatori Genova

Formazione

Starting XV: Stanichievici Gianluca, Marchesini Massimo, Fasoli Diego, Calvone Andrea, Novani Alessandro, Donnet Cedric, Ardy Valerio, Panetti Nicolas, Planaz Pietro, Maietti Gabriele, Fusetti Xavier, Tarabella Alessandro, Tolnai Paolo, Moore Pablo, De Meyer Carlo.

A disposizione: Stella Michele, Mattiacci Raffaele, Orrù Gabriele, Gerbi Luca, Fusetti Elias, Paggioro Filippo, Cannistraci Donato.

Allenatori: Parra German, Colaiuda Aldo





Tabellino gara

2’ meta Fasoli, nt

10’ punizione Amatori Genova 17’ meta Amatori Genova

25’ meta Fasoli, tr. Maietti

33’ meta Amatori Genova, tr 48’ meta Moore, nt





Commento partita

Partita inedita oggi per lo Stade Valdôtain, contro un nuovo avversario, nuove facce: per la 1a volta incontriamo gli Amatori Genova. Primi in classifica e ancora imbattuti, si riveleranno un osso duro. Partita giocata sotto una fredda pioggia sul sintetico dello stadio "Carlini/Bollesan". Si comincia e i nostri ragazzi partono subito forte per dare un segnale importante e dopo soli 2 minuti, Fasoli schiaccia alla bandierina, Maietti però non riesce a convertire l'angolato piazzato 0 - 5. Sono ora i locali che che alzano il ritmo imponendo il loro superiore peso in mischia per cacciarci indietro e conquistare i primi 3 punti con una punizione al minuto 10, 3 - 5. Partita abbastanza equilibrata, con un pallone poco controllabile per via della pioggia, vengono commessi molti errori da entrambe le squadre, ma al minuto 17 sono i locali che sfondano di mischia, sfruttando un pallone perso in nostro possesso per portarsi avanti nel punteggio, meta e trasformazione, 10 - 5.

Si continua a giocare con continui ribaltamenti di fronte e, forse il lungo viaggio si fa un po' sentire sulle gambe dei valligiani e arriviamo sempre un po' in ritardo nei punti di incontro , cosa sfruttata dai locali che si involano in meta al minuto 25, meta trasformata, portandosi sul 17 - 5. Lo Stade non ci sta e, dopo una serie di percussioni e guadagni territoriali, nuovamente Fasoli trova il buco per schiacciare l'ovale in mezzo ai pali al minuto 33, 17 - 10, Maietti trasforma, 17 - 12 e si chiude dopo poco il 1° tempo.

Si comincia il 2° tempo e lo Stade entra in campo con maggiore determinazione, mettendo in mostra foga e bel gioco, portando Moore, al minuto 48, a marcare una

pregevole azione dei nostri tre quarti, 17 - 17, Maietti oggi più impreciso del solito non converte. La partita continua con continui ribaltamenti di fronte, tanti errori di

controllo dell'ovale e salvataggi in extremis, entrambe le compagini hanno cercato di vincere tanto da regalare un finale al cardiopalma, dove i locali sembravano piegare la nostra resistenza con ripetute percussioni e, sul passaggio che poteva valere la meta della vittoria, Paggioro, come un falco, intercetta ed inizia un coast to coast, vanificato dal mancare delle forze ed un prodigioso recupero difensivo con annesso placcaggio ad un metro dal sogno. Bella partita, amaro in bocca per entrambe le squadre che però portano a casa 2 punti preziosi per la classifica. D'ora in avanti non ci saranno più consentiti passi falsi se vogliamo contendere ancora la coppa

Mari&Monti.





Campionato | U16

Sabato 2 marzo, Campo sportivo di Ivrea (TO), ore 16:30 Stade Valdôtain Rugby vs Rivoli Rugby

Vince Rivoli Rugby 52 a 19





Formazione

Starting XV: Negre Federico, Casiraghi Leonardo, D’orazio Jacopo, Prelle Nicolò, El Jafaary Brahim, Battendier David, Posillipo Paolo, Jorioz Jacopo, Miramonti Elias, Rosa Jacopo, Fessia Tommaso, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Pace Gabriele, Caputo Mattia.

A disposizione: Fasoli Alessio, Truscelli Alessandro, Morelli Riccardo, Pal Denis, Ferré Clemy, Mattei Emanuele, Gastaldi Luca

Allenatori: Bellafiore Luca, Gramajo Jeronimo

Tabellino gara

11’ meta Battendier, tr. Fessia 16’ meta Rivoli

25’ meta Rivoli

32’ meta Rivoli





10’ ese El Jafaary, entra Fasoli 15’ meta Rivoli

15’ escono Pace e Negre, entrano Ferré e Gastaldi 17’ meta Fasoli, tr. Fasoli

20’ meta Rivoli

22’ meta Rivoli

23’ escono Posillipo, Dante, Jorioz, Prelle. Entrano Mattei, Truscelli, Morelli e Pal 25’ meta Rivoli

35’ meta Miramonti, nt 36’ meta Rivoli





Festa del Rugby | U10, U8

Domenica 10 marzo, Campo sportivo di Oleggio (NO), ore 10:30 Concentramento Festa del Rugby

RINVIATA CAUSA MALTEMPO









Immagini allegate

Tropiano e Sebastiani

Maietti e giocatore Genova





Didascalie foto

Tropiano e Sebastiani:

Elia Tropiano e Matteo Sebastiani, convocati dalla selezione U16 del Piemonte per partecipare al Torneo delle Regioni disputatosi domenica 10 marzo a Parma.





Maietti e giocatore Genova:

Quando lo sport unisce! Maietti Gabriele, giocatore U18 Stade, con un avversario ma grande amico degli Amatori Genova a conclusione della partita giocata domenica 10 marzo in Liguria.