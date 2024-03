Rugby: Stade Valdotain, la Seniores supera gli Amatori Genova

Sabato di attività per le giovanili dello Stade Valdotain, nonostante qualche partita rinviata per il maltempo (U16 e U14). L’U12 scende in campo a Sarre, ospitando la Festa del Rugby e chiudendo la mattinata da vincitori di tutte le partite. Le ragazze Juniores, U14, U16 e U18. si ritrovano sul campo casalingo, per un allenamento organizzato dal Comitato Regionale.

Domenica i protagonisti sono i leoni della Seniores che contro gli Amatori di Genova vincono per 30-10.

Formazione: Gontier, Gontier, Miani, Lallinaj, Zanuso, Seghesio, Tavella, Duc, Zappa, Noval, Romeo, Lancione, Calosso, Brunier, Gramajo. A disposizione: Cortinovis, Spagnolli, Solenne, Di Sciacca, Maietti, Brongo, Charbonnier. Allenatori: Ferrucci e Parra

"Siamo riusciti nel corso di questo match a fare molta pressione in attacco e anche a difendere bene, considerato anche il campo molto pesante a causa della pioggia. È stata una partita di carattere e i ragazzi hanno dimostrato di saper ben padroneggiare il gioco, soprattutto nel primo tempo. Non è stato facile mettere in piedi il nostro gioco, veloce e efficace sui tre quarti, date le condizioni del campo, ma un grande applauso ai nostri ragazzi che alla fine sono riusciti a portarsi a casa la vittoria", ha dichiarato il giocatore Stefano Ferrucci.

Festa del Rugby under 12 al Campo sportivo di Sarre con il Concentramento Festa del Rugby

Lista partecipanti: Leonardo Caracciolo, Lyam Porliod, Emiliano Barbera, Gabriele De Vincenzo, Christian Zagaglioni, Federico Mafrica, Paolo Forti, Marco Aiazzi, Tommaso Sacchi, Youssef Ghodhbani, Emanuele Della Marra, Nathan Brunet, Zeno Fusetti. Allenatore: Adriano Picco

Femminile Juniores under 14, under 16 e under 18 al Campo sportivo di Sarre per l'Attività Comitato Regionale

Atlete Stade partecipanti:

Rebecca Muscatello

Diletta Martinet

Sophie Jotaz