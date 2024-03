Rugby: Stade Valdôtain, la Seniores supera San Mauro

Sabato di attività per i piccoli Under 6 che si ritrovano a Grugliasco per una bella partita di rugby. L’U16 gioca nel pomeriggio a Sarre con il Biella perdendo di pochissimo, 27 a 31; mentre l’U18 sul campo di Ivrea trionfa con il CUS Genova 55 a 0. Domenica scendono in campo le Seniores, femminili e maschili. La franchigia Le Fenici viene sconfitta dal CUS Milano 53 a 5, mentre i leoni trionfano sul campo del San Mauro per 64 a 19.

Seniores: Campionato di Serie C - II° Fase - 5° giornata Domenica 24 marzo, Campo sportivo di San Mauro Torinese

Stade Valdôtain Rugby vs San Mauro Rugby Vince 64 a 19

Formazione Starting XV: Gontier Massimo, Miani Marco, Colaiuda Aldo, Henriod Patrick, Lallinaj Geri, Tavella Andrea, Duc Alberto, Chierici José, Barbieri Andrea, Noval Facundo, Romeo Alessandro, Lancione Luca, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Gramajo Jeronimo. A disposizione: Gontier Stefano, Spagnolli Gianpaolo, Seghesio Lorenzo, Di Sciacca Mattia, Merivot Stephan, Ambrosio Nello, Brongo Antoine. Allenatori: Parra German, Ferrucci Stefano

"Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto nel secondo tempo. Credo che il primo sia stato un po’ sottotono, giocando molto vicino alla loro zona di meta, difendendo ovviamente, ma non era quello che volevamo e quello per cui ci siamo allenati in settimana. Il secondo tempo abbiamo giocato davvero bene, imponendo il nostro gioco, veloce e cercando lo spazio giusto per andare in meta", ha dichiarato il giocatore Facundo Noval.

Campionato Under 18: Stade Valdôtain Rugby vs CUS Genova Vince Stade Valdôtain Rugby 55 a 0

Formazione Starting XV: Stanichievici Gianluca, Marchesini Massimo, Fasoli Diego, Calvone Andrea, Ardy Valerio, Donnet Cedric, Panetti Nicolas, Deval Ryan, Planaz Pietro, Maietti Gabriele, Fusetti Elias, Tarabella Alessandro, Moore Pablo, Tolnai Paolo, De Meyer Carlo. A disposizione: Stella Michele, Novani Alessandro, Canino Andreas, Jimenez Joaquin, Mattiacci Raffaele, Paggioro Filippo, Fusetti Xavier, Cannistraci Donato, Gerbi Luca. Allenatori: Parra German, Colaiuda Aldo

Campionato Under 16: Stade Valdôtain Rugby vs Biella Rugby Vince Biella Rugby 31 a 27

Festa del Rugby Under 6 Sabato 23 marzo, Campo sportivo di Grugliasco, Concentramento Festa del Rugby

Lista partecipanti: Liam Bulgarelli, Matteo Parra, Leonardo Chenal, Riccardo Amoroso, Lorenzo Rosa, Simone Stella, Ettore Malacarne Gentile, Mattia De Santis, Manuel Duguet, Cecilia Della Mara, Damiano Vuillermoz, Noah Capozzo. Allenatore: Parra German

Femminile Seniores Campionato Serie A Franchigia Le Fenici vs CUS Milano Vince CUS Milano 53 a 5

Atlete Stade in campo: Charlotte Toro, Jennifer Skofca