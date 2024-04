Rugby: l’U16 sabato 30 marzo ha partecipato al "Torneo Filippo Cantoni" a Colorno

In una splendida giornata primaverile di sport centinaia di giovani atleti con al seguito genitori e sostenitori hanno dato il via alla mattinata di sfide della prima fase di qualificazione, poi, nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo la entusiasmante fase finale che ha attirato sulle tribune dell’HBS Stadium centinaia di tifosi. Le urla dei sostenitori hanno fatto da contorno ad ogni splendida partita fino alla finalissima Colorno – Mogliano che ha evidenziato un tasso tecnico davvero notevole per entrambe le squadre premiando gli ospiti per una migliore disciplina e per alcune individualità davvero sopra le righe. I ragazzi dello Stade/Ivrea hanno avuto l'onore e l'onere di calcare uno dei campi maggiormente rappresentativi dello scenario rugbistico italiano al cospetto del quale non hanno sicuramente demeritato. Tutte le altre compagini presenti al torneo militano in campionati elite ed interregionali per cui il compito non era arduo ma semplicemente mostruoso.

Il focus di giornata è stato semplicemente quello che ogni rugbista deve recitare come un mantra, dare tutto in campo senza risparmiarsi, il risultato lo si guarda solo alla fine. Girone eliminatorio che ha i visto i ragazzi gialloneri affrontare Lyons Amaranto (Livorno), Viadana e Colorno nell'ordine. La prima partita contro i ragazzi toscani è stata un'altalena di emozioni con la franchigia valdoeporediese capace di mettere a segno due mete con Matteo Sebastiani e Tommaso Vestena pregevolmente trasformate da Alessio Fasoli. Colpi da abbattere la resistenza di un toro ma non quella dei mai domi amaranto che, con opera paziente e fiammate esaltanti, hanno capitalizzato al massimo le poche disattenzioni dei loro avversari segnando 3 mete di fila di cui l'ultima proprio allo scadere. Risultato finale Stade/Ivrea 14-15 Lyons con applausi a scena aperta per tutti i protagonisti. Seconda partita contro il Viadana che ha schierato in campo ragazzi dalle doti fisiche davvero notevoli, anni di nascita 2008 e 2009 con altezze prossime ai 2 metri e il peso stimato ben oltre il centinaio di chilogrammi.

La partenza è da incubo perché neanche il tempo di entrare in campo che il Viadana realizza una meta con percussioni e impatti devastanti. I ragazzi dello Stade/Ivrea non ci stanno a fare la figura degli sparring partners e reagiscono con intensità ed orgoglio mettendo a segno due bellissime mete con Jacopo D'Orazio e Davide Grassi due ragazzi del 2009 di cui una sola trasformata da Alessio Fasoli. Nel mezzo un'altra meta non trasformata del Viadana per il punteggio finale di Stade/Ivrea 12-10 Viadana. La partita finale del girone é stata una prova davvero impari contro i padroni di casa del Colorno che hanno pestato sul gas per tutta la durata dell'incontro meritando la finale del torneo e relegando i valdoeporediesi alla finale 5/6 posto contro la franchigia Pesaro/Colorno. Punteggio finale della terza partita Ivrea/Stade 7-32 Colorno. Dopo la pausa pranzo la partita di finale avrebbe assegnato il quinto posto del torneo. Partenza subito fortissima del Pesaro/Colorno che ha segnato 3 mete nel giro di dieci minuti lasciando poi campo e spazio alla reazione dei gialloneri che però non sono riusciti a compiere la rimonta. Risultato finale Stade/Ivrea 10-21 Pesaro/Colorno.