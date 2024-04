Rugby: Francesco Calosso, orgoglio della Valle d'Aosta, convocato in Nazionale U19

Il giovane talento, tesserato per lo Stade Valdôtain Rugby e noto affettuosamente come "Zingaro", ha già lasciato il segno nel panorama rugbistico nazionale attraverso il suo impegno e il suo talento straordinario.

Francesco Calosso ha una storia di successi che parla da sé. Già membro dell'Accademia FIR durante la stagione 2023/2024, il suo duro lavoro e la sua dedizione sono stati riconosciuti con la convocazione nella squadra nazionale U19. Questa opportunità non solo rappresenta un importante traguardo nella sua carriera, ma anche un motivo di grande orgoglio per tutta la regione autonoma.

La partita contro il Galles sarà una sfida impegnativa, ma Francesco è pronto a dimostrare il suo valore sul campo, rappresentando degnamente i colori dell'Italia e portando in alto il nome della Valle d'Aosta. Il suo talento, la sua determinazione e la sua passione per il rugby sono un esempio per tutti i giovani atleti della regione, ispirandoli a perseguire i propri sogni con impegno e dedizione.

Francesco Calosso incarna lo spirito dello sport e l'orgoglio della nostra comunità. La sua convocazione in Nazionale è un grande risultato per un grande atleta della Valle d'Aosta, e tutti noi gli auguriamo il meglio in questa nuova avventura sulla scena internazionale del rugby. Forza Francesco, siamo tutti con te!