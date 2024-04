Rugby: Recap del weekend

Sabato 6 e domenica 7 aprile 2024

Sabato in campo a Sarre l’U14 Stade Valdôtain in un’amichevole con il CUS Genova sui quali vince 87 a 24. A seguire l’U18, sempre sul campo di casa, che gioca con il Savona Rugby e trionfa 43 a 0.

Domenica invece impegnativa per la Propaganda che va a Biella per partecipare al 17° Torneo dell’Orso, riportando i seguenti risultati su 16 squadre partecipanti: U12 - 6° posto; U10 - 9° posto; U8 - 7° posto. Infine, la categoria Seniores a Grugliasco, contro il CUS Torino, trionfa 53 a 17.

Seniores: Campionato di Serie C - II° Fase - 6° giornata Domenica 7 aprile, Campo sportivo di Grugliasco (TO) ore 15:30 CUS Torino vs Stade Valdôtain Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 54 a 17





Formazione

Starting XV: Gontier Massimo, Tavella Andrea, Lallinaj Geri, Henriod Patrick, Merivot Stephan, Seghesio Lorenzo, Duc Alberto, Chierici José, Barbieri Andrea, Noval Facundo, Calosso Francesco, Lancione Luca, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Gramajo Jeronimo.

A disposizione: Gontier Stefano, Di Sciacca Mattia, Spagnolli Gianpaolo, Rosso

Sebastiano, Romeo Alessandro, Solenne Andrea, Zanuso Brunoenrico, Miani Marco. Allenatori: Parra German, Ferrucci Stefano

Tabellono gara

1° TEMPO

4’ Calosso S., tr. Noval

9’ Duc dopo touche, tr. Noval

24’ meta dopo una mischia, gioco tra Calosso F. e Barbieri, tr. Noval 30’ Zappa dopo calcio di Gramajo, nt

33’ meta CUS Torino, nt

39’ Seghesio dopo bella azione in velocità di Duc, Noval e Barbieri, tr. Noval





2° TEMPO

15’ meta di mischia (Gontier M.), tr. Noval 20’ meta CUS Torino

Esce Seghesio, entra Solenne

24’ Calosso F., dopo bella azione in avanzamento, tr. Noval Esce Barbieri, entra Gontier S.

Esce Tavella, entra Romeo 29’ meta CUS Torino, nt

Esce Lallinaj, entra Zanuso Esce Gontier M., entra Miani

Esce Chierici, entra Spagnolli

Esce Merivot, entra Rosso

38’ Nova su bella azione di Gramajo e Lancione, tr. Noval





Commento partita

“È stata una bella partita, in cui abbiamo dimostrato il nostro livello e in cui siamo

riusciti a dominare bene il campo, il gioco e gli avversari. Talvolta il gioco è stato un po’ interrotto con i giocatori di mischia, ma abbiamo dimostrato di essere una bella squadra, prendendo anche il punto bonus!”

Francesco Calosso, giocatore





Campionato | U18

Sabato 6 aprile, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 16:00 Stade Valdôtain Rugby vs Savona Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 43 a 0





Formazione

Starting XV: Mattiacci Raffaele, Marchesini Massimo, Fasoli Diego, Calvone Andrea, Ardy Valerio, Donnet Cedric, Panetti Nicolas, Deval Ryan, Tarabella Alessandro,

Maietti Gabriele, Planaz Pietro, Moore Pablo, Tolnai Paolo, Paggioro Filippo, De Meyer Carlo.

A disposizione: Stella Michele, Novani Alessandro, Canino Andreas, Jimenez Andres, Cannistraci Donato, Fusetti Elias, Fusetti Xavier.

Allenatori: Parra German, Colaiuda Aldo





Tabellino gara

2’ meta Paggioro, tr. Maietti 7’ meta Tolnai, nt

10’ meta De Meyer, tr. Maietti 19’ meta Fasoli, nt

25’ meta Demeyer, tr. Maietti 31’ meta Deval, tr. Maietti

37’ meta De Meyer, nt

Esce Paggio, entra Fusetti X Esce Calvone, entra Novani Esce Donnet, entra Canino Esce Planaz, entra Fusetti

Esce Fasoli, entra Jimenez

Esce Moore, entra Cannistraci Esce Marchesini, entra Stella





Commento partita

Bellissima giornata oggi, sabato 6 aprile in quel di Sarre, in una cornice di pubblico più che lusinghiera per la nostra Under 18, che si trova ad affrontare il Savona nel big match di giornata, 2a (noi) contro 3a (loro). Sulla carta, partita più che impegnativa.

Scende in campo la migliore formazione che la franchigia valdostana possa schierare. La tensione è alta così come la concentrazione, il Savona è avversario mai affrontato di cui quindi non si conosce la reale forza. Si parte subito fortissimo e bastano 2 giri di lancette di orologio per fare capire ai nostri avversari che noi siamo forti. Paggioro sigla la 1a meta della partita, prontamente trasformata da Maietti, 7 - 0.

Il Savona non ha capito cosa sia successo perché 5 minuti dopo, al 7°, è Tolnai a bucare la difesa avversaria, rompendo 2 placcaggi a marcare la 2a meta locale.

Maietti coglie però il palo e si va sul 12 - 0. Il Savona sembra in balia dei flutti gialloneri, tanto che al 10° minuto, Maietti, sfruttando un vantaggio, calcia profondo per l'accorrente De Meyer, che conclude il vantaggio schiacciando in meta. Lo stesso Maietti trasforma per il 19 - 0. Presa coscienza della propria forza contro un avversario, forse , sopravvalutato, stavolta i nostri ragazzi non calano di attenzione ed è Fasoli a sfruttare una touche nei 22 avversari per schiacciare nuovamente in meta al 19°, 24 - 0, la posizione di angolata non ne agevola Maietti che fallisce la conversione. Al 25° è De Meyer a schiacciare in mezzo ai ali dopo una bella azione in velocità dei nostri trequarti, 29 - 0, Maietti trasforma 31 - 0. Si pressa, continuamente, il Savona non sa come opporsi, e al 31°, da una mischia ai 5 metri, è il n. 8 Deval che raccoglie il pallone e c'entra un buco incredibile per il 36 - 0, Maietti porta lo score a 38 - 0, Savona allo sbando e si va al riposo. Il 2° tempo comincia subito a mille e al 37° è ancora Carlo De Meyer dopo uno slalom infinito a trovare la sua 3a meta alla bandierina, Maietti non riesce a convertire, 43 - 0. Iniziano le sostituzioni, tutte in campo le riserve (per modo di dire) e squadra rinnovata. Da qui in avanti non ci saranno più marcature di alcun tipo, solo tanti tentativi di giocate che però non producono effetti, se non 2 veementi ripartenze ospiti bloccate prontamente, anche in maniera non ortodossa, tanto da procurare un giallo a Panetti x placcaggio in fuorigioco. La partita volge al termine col punteggio finale di 43 - 0, 5 punti per i valdostani che si guadagnano l'accesso alla fase finale con un turno di anticipo, resta solo da stabilire se come 1a, 2a o 3a classificata. Domenica prossima partita in trasferta contro il Pedona/Cuneo.





AMICHEVOLE U14

Sabato 6 aprile, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 14:00 Stade Valdôtain Rugby vs CUS Genova

Vince Stade Valdôtain Rugby 87 a 24





Squadra

Davide Colleoni, Edoardo Ferina, Yannick Cavani, David Oppicelli, Hervé Nicco,

Raffaele Rosso, Ruben Pizzuto, Gérard Fusinaz, Santiago Giaccio Rivarola, Felipe Lorenzo Jimenez, Nicolò Marchesani, Bryan Condò, Rebecca Muscatello, Diletta Martinet, Luca Thiebat, Yari Porliod, Daniel Currighetti, Rey Asmar.

Allenatori: Max Lodi, Marco Curighetti





Marcatori Stade Valdôtain Rugby 2’ Oppicelli, tr. Giaccio

3’ Rosso, tr. Giaccio 6’ Condò, nt

9’ Cavani, tr. Thiebat 11’ Curighetti, nt

16’ Oppicelli, tr. Curighetti 18’ Thiebat, tr. Thiebat

20’ Oppicelli, tr. Curighetti 24’ Curighetti, tr. Thiebat 26’ Oppicelli, tr. Curighetti 55’ Pizzuto, tr. Thiebat

56’ Martinet, tr. Curighetti





17° Torneo dell’Orso | U8, U10, U12

Domenica 7 aprile, Campo sportivo di Biella (BI) ore 10:00 Concentramento Festa del Rugby

Lista partecipanti

U12: Emanuele Della Marra, Youssef Ghodhbani, Lyam Porliod, Marco Aiazzi, Marcel Avallone, Tommaso Sacchi, Gabriele De Vincenzo, Christian Zagaglioni, Ludovico Goldoni, Paolo Forti, Nathan Brunet, Zeno Fusetti, Emiliano Barbera.





U10: Guichardaz Philippe, Pierini Elia, Rubino Leonardo, Leuci Gabriele, Fuscà

Lorenzo, Duroux Aaron, Foti Andrea, Chenal Gabriele, Ponzetta Giacomo, Ponzetta Gabriele, Pizzi Davide, De Janossi Alfredo, Barrel Maee.





U8: Manuele Leonardo, Presta Tommaso, Nocerino Edoardo, Duroux Dylan, Tresa Francesco, Pizzi Simone, Ramolivaz Javie, Pizzi Simone, Pizzi Andrea.