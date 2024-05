Weekend di vittorie per lo Stade Valdôtain Rugby!

Sabato pomeriggio la Seniores, nella sua ultima di campionato, vince 67 a 7 con il San Mauro Torinese; domenica rispettivamente a Imperia e Ivrea, l’U16 trionda 66 a 31 con i padroni di casa, mentre l’U18 vince 37 a 31 con il Savona Rugby.

Seniores: Campionato di Serie C - II° Fase - 10° giornata Sabato 11 maggio, Campo sportivo di Sarre (AO), ore 17:30

Stade Valdôtain Rugby vs San Mauro Rugby Vince Stade Valdôtain Rugby 67 a 7





Formazione

Starting XV: Massimo Gontier, Stefano Gontier, Gianpaolo Spagnolli, Patrick Henriod, Geri Lallinaj, Andrea Tavella, Lorenzo Seghesio, José Chierici, Andrea Barbieri,

Facundo Noval, Luca Lancione, Stefano Zappa, Francesco Calosso, Alessandro Romeo, Jeronimo Gramajo.

A disposizione: Marco Miani, Matteo Di Sciacca, Stephan Merivot, Nello Ambrosio, Antoine Brongo, Sebastiano Rosso, Nicholas Charbonnier.

Allenatori: Parra German, Ferrucci Stefano





Tabellino gara

5’ meta di Calosso F., tr. Noval 7/0 11’ meta di Romeo, nt 12/0

17’ meta di Zappa, nt 17/0

25’ meta di Chierici, tr. Noval 24/0 31’ meta di Calosso F., tr. Noval 31/0 38’ meta di Lancione, nt 36/0





4’ meta di mischia (Barbieri), nt 41/0 Esce Lallinaj, entra Merivot

8’ meta di Noval, tr. Noval 48/0 Esce Spagnolli, entra Miani

15’ meta del San Mauro, trasformata 48/7 Entra Rosso, esce Gontier S.

Entra Charbonnier, esce Romeo EntraDi Sciacca, esce Henriod Esce Ambrosio, entra Calosso

Entra Brongo, esce Chierici 35’ meta di Gramajo, nt 53/7

38’ meta di Noval, tr. Noval 60/7

40’ meta di Lancione, tr. Noval 67/7





Commento partita

“È stata una partita impegnativa, in cui anche il sole ci ha fatto faticare. Abbiamo dovuto tenere duro fino alla fine, ma siamo riusciti comunque a fare il nostro gioco, spostando la palla largo. Sono personalmente contento di questa stagione, abbiamo vinto tutte le partite e fatto un solo pareggio. Oltre a questo oggi posso dire che

questa è stata la mia ultima partita per lo Stade perché l’anno prossimo giocherò a Parma. Sicuro che questo è solo un arrivederci e che ci rivedremo di nuovo in campo con tutti i leoni!”

Jeronimo Gramajo, giocatore





Campionato | U18

Domenica 12 maggio, Campo sportivo di Ivrea (TO), ore 12:00 Stade Valdôtain Rugby vs Savona Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 37 a 31





Formazione

Starting XV: Mattiacci Raffaele, Marchesini Massimo, Fasoli Diego, Calvone Andrea, Canino Andreas, Donnet Cedric, Panetti Nicolas, Deval Ryan, Tarabella Alessandro, Tolnai Maurizio, Planaz Pietro, Maietti Gabriele, Tolnai Paolo, Moore Pablo, Fusetti

Elias

A disposizione: Stella Michele, Novani Alessandro, Ardy Valerio, Molinatti Simone, Gastaldi Matteo, Fusetti Xavier, Paggioro Filippo

Allenatori: Parra German, Colaiuda Aldo





Tabellino gara

1’ meta Moore, nt

4’ meta Savona Rugby 12’ meta Moore, nt

20’ meta Deva, tr. Maietti 22’ meta Deva, tr. Maietti

35’ meta Maietti, tr. Maietti 37’ meta Savona Rugby

Esce Fusetti E., entra Fusetti X. Esce Tolnai, entra Paggioro

48’ meta tecnica Savona Rugby 50’ meta Savona, tr

77’ meta Savona Rugby

Esce Canino, entra Molinatti. Punizione Stade di Maietti Esce Mattiacci, entra Novani

Esce Donnet, entra Stella

68’ punizione Stade di Maietti





Campionato | U16

Domenica 12 maggio, Campo sportivo di Imperia (IM), ore 12:30 Stade Valdôtain Rugby vs Imperia Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 66 a 31





Formazione

Starting XV: Negre Filippo, Fasoli Alessio, Melucci Antonio, El Jafaary Brahim, Battendier David, Posillipo Paolo, Casiraghi Leonardo, Sebastiani Matteo, Miramonti Elias, Caputo Mattia, Ottobrini Kevin, Tropiano Elia, Giachino Gabriele, Fessia

Tommaso, Vestena Tommaso.

A disposizione: Malacarne Filippo, D’orazio Jacopo, Truscelli Alessio, Prelle Nicolò, Gastaldi Luca, Scarfò Domenico.

Allenatori: Bellafiore Luca, Gramajo Jeronimo





Tabellino gara

4’ meta Sebastiani, trasformata Fasoli 9’ meta Sebastiani, non trasformata 12’ meta Imperia

20’ meta Vestena, trasformata Sebastiani 23’ meta Vestena, trasformata Fasoli

26’ meta Imperia

29’ meta Vestena, trasformata Sebastiani 33’ meta Sebastiani, trasformata Fasoli





3’ meta Tropiano trasformata Sebastiani

6’ meta Fessia Tommaso trasformata Fessia 11’ meta Imperia

16’ meta Vestena non trasformata

20’ meta Tropiano trasformata Fasoli 23’ meta Imperia

30’ meta Fessia trasformata Fessia 35’ meta Imperia

Fine partita 31-73 per Ivrea/Stade-Imperia





Cambi:

3’ 2^ tempo D’Orazio e Malacarne escono per Melucci e Nègre 12’ 2^ tempo El Jaafary e Prelle per Giachino e Battendier

18’ 2^ tempo Truscelli per Sebastiani 28’ 2^ tempo Casiraghi per Ottobrini 31’ 2^ tempo Gastaldi per Miramonti